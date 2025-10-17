「WS進出へ残り1勝」佐々木朗希、3セーブ目の大仕事！　最強ブルワーズが…

佐々木朗希 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、16日（日本時間17日）に行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦のミルウォーキー・ブルワーズ戦でリリーフ登板した。試合の最後を締めくくる役割を完璧にこなし、3-1勝利に貢献している。米メディア『ドジャース・ネーション』のノア・カムラス記者が称賛した。

ポストシーズンで最高の働きを見せていた佐々木だが、前回登板の試合では9回を投げ切ることができず、低調な成績で終えている。その悪い流れが今後も続くことも予想されたが、それは杞憂に終わった。今回のブルワーズ戦で9回に登板すると、最初にアンドルー・ボーン内野手をショートゴロに仕留めた。続けてサル・フリリック外野手を打ち取り、最後にケーレブ・ダービン内野手を空振り三振として、3人で終わらせている。

この結果を踏まえ、カムラス記者は「ドジャースがブルワーズに3対1で勝利し、ワールドシリーズ進出まであと1勝とした。タイラー・グラスノーは5回2/3を投げて1失点。リリーフ陣は3回1/3を無失点に抑えた。佐々木は三者凡退でセーブを挙げた。レギュラーシーズンで最高の成績を誇ったメジャー最強ブルワーズを、ドジャースが完全に圧倒している」と、驚いた様子で伝えている。

