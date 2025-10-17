「最善の結果をもたらす」大谷翔平、まさかの守護神起用が実現する！？　…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は、今季から二刀流に復帰しており、ポストシーズンでの起用に注目が集まっていた。ここまでは先発として登板していた大谷だが、ナ・リーグ優勝決定シリーズの行方によってはブルペンから登板する可能性も出てきた。米メディア『スポーティング・ニュース』のビリー・ヘイエン記者が言及した。

ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのシリーズにおいて、第1戦からブレイク・スネル投手、山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手、そして第4戦に大谷を登板させることを明かした。これには第7戦までもつれ込んだ際の計画が隠されているという。

このローテーションであれば、ドジャースは第7戦にグラスノーを先発させ、大谷を守護神として起用できる。グラスノーをブルペン要員とすることもできるが、大谷の豊富な経験を踏まえれば、この決断は理にかなっている。

注目の集まる大谷の起用についてヘイエン氏は「もしこのシリーズが第7戦まで進み、彼が救援としてブルペンから駆け出す可能性があれば、それは素晴らしい光景だろう。つまり、この戦略は野球ファン全員にとって最善の結果をもたらすかもしれない」と言及した。

