大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは16日（日本時間17日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦でミルウォーキー・ブルワーズと対戦し、3-1で勝利を収めた。これでドジャースはシリーズ3連勝とし、ワールドシリーズ進出へ王手をかけた。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。

大谷はこの日、先頭打者として三塁打を放ち、ここ数試合の沈黙を破った。この一打が流れを呼び込み、ムーキー・ベッツ内野手の適時二塁打で先制。ブルワーズも2回に追いつくが、マックス・マンシー内野手の好守備で勝ち越しを阻止した。

試合を決定づけたのは6回、トミー・エドマン内野手の適時打でウィル・スミス捕手が生還。さらに、フレディ・フリーマン内野手が牽制悪送球の間に3点目のホームを踏んだ。

ワールドシリーズ進出に大手をかけたドジャースについて、マルティネス氏は「ドジャースのブルペンはシーズンの大半で苦戦していたが、デーブ・ロバーツ監督は佐々木朗希投手という秘密兵器を登板させ、試合を締めくくった。彼は3者連続アウトでドジャースのミルウォーキー戦3連勝を決定づけた」と言及した。

