「FA市場へ出す意思はない」今永昇太のカブス残留は既定路線？　米メディ…

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、今オフに最も同球団を悩ませる存在になっているかもしれない。その理由は、複雑な契約問題を抱えているからだ。それを踏まえた上で、米メディア『カビーズクリブ』は、来季もチームに残ると予想している。

まず判断を下すのはカブス側であり、3年総額5700万ドル（約85億5000万円）の球団オプションを保有している。もし、カブスがそのオプションを行使しなければ、今永には2026シーズンに適用できる1500万ドル（約22億5000万円）の選手オプションがある。そして、双方が各オプションを拒否した場合、今永はフリーエージェント（FA）となる。

今後の展開として、同メディアは「球団オプションを行使しない公算が高い。その場合、今永に選択肢が移り、カブスでの経験を重視して選手オプションを選ぶ可能性が高い。市場に出ると、より大きな契約を手にできる可能性もある。しかし、それはもはや確実ではない」と予想。

続けて「残留しても、来年のオフにも再び同じ問題が持ち上がるが、いずれにしてもカブスが今オフに今永をFA市場へ出す意思はなさそうだ。何よりチームは今オフ、先発投手と層の厚みを必要としている。シーズン終盤に不振だったとはいえ、このタイミングで今永を手放すのは理にかなわない。そう球団は判断していると見られる」と結論づけている。

