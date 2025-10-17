沖縄本島のほぼ中央に位置する沖縄県宜野座村(ぎのざそん)は、南は太平洋に面し、北は古知屋(こちや)岳、ガラマン岳、漢那(かんな)岳などの山地・段丘部となっており、5つのダムを有するなど豊かな自然が残されているまち。

豊富な水源と肥沃な土壌という恵まれた自然環境により、農業を中心に発展をとげ、マンゴーやパイナップル、ベビーリーフなどの農産物のほか、車エビや海ブドウなどの海の幸といった特産品が豊富です。

今回紹介するのは、宜野座村地域最大のイベント「宜野座村まつり& 美ら島(ちゅらしま)花火大会」。2日間に渡って開催される、盛大な打ち上げ花火やステージパフォーマンスなど見どころ満載のお祭りです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は「第33回 宜野座村まつり& 第10回 美ら島花火大会」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

イチゴ花火が夜空を彩る! 「第33回 宜野座村まつり& 第10回 美ら島花火大会」について

第33回 宜野座村まつり& 第10回 美ら島花火大会

・開催日時：2025年10月25日(土)12:00～20:00、26日(日)10:00～20:00

※花火は両日とも19:50～20:00

・開催会場：【宜野座村 農村公園】宜野座村惣慶1857

【エントリー宜野座アリーナ(宜野座村総合体育館)】宜野座村字惣慶1880

・アクセス：【車】沖縄自動車道 宜野座ICから数分

色とりどりの花火や多彩なステージ企画、地元文化の体験まで、あらゆる世代が楽しめる地域最大の祭典「第33回 宜野座村まつり& 第10回 美ら島花火大会」。

メインステージでは、エイサー演舞、音楽ライブ、ヒーローショーや郷土芸能などバラエティ豊かな演目が目白押し!

会場外では、地元博物館の企画展、健康コーナー、展示ブースなどを楽しめます。さらに、「村内巡りバスツアー」や「お化け屋敷」といった体験型のイベントも! まちの魅力を思う存分堪能できるのも特徴です。

また、お祭りの締めくくりとして「美ら島花火大会」でフィナーレを迎えます。迫力満点の豪華華麗な花火が夜空を美しく彩ります。2024年の本イベントでは、2日間合計で約1,000発の花火が打ち上げられ、なかでも宜野座村の特産のイチゴをモチーフとした「イチゴ花火」が、参加者を大いに盛り上げてくれたのだそう。

自治体からのメッセージ

沖縄本島の東海岸に位置する宜野座村は、青く澄んだ海と深い森が織りなす、美しい自然に包まれた村です。派手な観光地ではありませんが、ここには都会の喧騒から離れ、心をゆっくりほどける“本当の沖縄”があります。もし、ゆっくりとした時間の中で、人と自然にふれあいながら過ごしたいと思ったなら、ぜひ一度、宜野座村に足を運んでみてください。旅でも、移住でも、ふるさと納税でも、きっかけはなんでも構いません。“知らなかった沖縄”が、ここにあります。

宜野座村のふるさと納税返礼品について

「第33回 宜野座村まつり& 第10回 美ら島花火大会」を楽しむ際の宿泊にもピッタリ! 「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座」で使える宿泊ギフト券、「リブマックスアムス・カンナリゾートヴィラ」で使える宿泊券を紹介します。

ふるさと納税宿泊ギフト券5万円【THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座】

・提供事業者：THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座

・内容：THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座での宿泊、飲食代などに利用可能な5万円分のギフト券1枚

・寄附金額：18万8,000円

全国にレストランやホテルを展開する「ひらまつ」によるリゾートホテル「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座」で利用できる宿泊ギフト券です。沖縄県産の食材を中心につくられた、この地でしか味わえないオリジナルのフランス料理を楽しむこともできる「美食の滞在型リゾート」です。

リブマックスアムス・カンナリゾートヴィラ「2泊ペア宿泊券」

・提供事業者：リブマックス アムス カンナリゾートヴィラ

・内容量：2泊ペア宿泊券(朝夕食付)

・寄附金額：21万8,000円

宜野座村にある東海岸を代表する、隠れ家リゾートホテルです。全室コテージスタイルのヴィラで、伊計島を望むプールやプライベートビーチ、サロンなど癒やしのコンテンツも充実。手付かずの自然が残る東海岸で、日常から解き放たれる贅沢なひと時を過ごせます。

今回は沖縄県宜野座村のイベント「第33回 宜野座村まつり& 第10回 美ら島花火大会」と、返礼品を紹介しました。ステージイベントや展示、グルメなど、宜野座村の魅力をたっぷり堪能することができるお祭りです。迫力満点の花火は、沖縄の夜空を美しく彩ってくれます。「イチゴ花火」も気になります! ぜひ一度チェックしてみてください。

