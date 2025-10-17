「調子良い時は電光石火の投球を」菊池雄星、マウンドを支配する左腕投手…

菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する34歳の菊池雄星投手は、まだ衰えを見せておらず、今後もメジャーリーグで活躍できそうなパフォーマンスを見せている。米メディア『レンチ・デ・スポルチーバ』が「現在MLBのマウンドを支配する14人の止められない左腕投手」と題し、8位に選出した。

菊池は2022年から2024年までトロント・ブルージェイズに在籍し、同年7月にはトレードでアストロズへ移籍。しかし、約半年間プレーしただけでフリーエージェント（FA）になり、エンゼルスと3年総額6300万ドル（約94億5000万円）の契約を結んだ。今季は33試合の先発で7勝11敗、防御率3.99、奪三振174をマークし、2度目のオールスター選出も果たしている。

それを踏まえ、同メディアは「日本のNPBからMLBへと舞台を移した菊池も、支配力がある左腕投手の一人だ。米国の打者に対応し、速球・スライダー・チェンジアップを織り交ぜた投球は、調子が良い時にはまさに電光石火。今後も成長を続ければ、数年以内に左腕ランキングのさらに上位に名を連ねる可能性も十分にある」と、期待感を示している。

