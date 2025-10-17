お笑いコンビ・コットンの西村真二ときょんが9月20日、公式YouTubeチャンネル『コットンシアター』に出演。野生爆弾・くっきー!のエピソードを披露した。

CM中の何気ない一言「芸人の私生活は…」

西村は、TBS系『ラヴィット!』での出来事を回顧。CM中に、「あんまりお笑いの活動をやってない、あんまり気持ちよくない金の稼ぎ方をしてる芸人の話になった」そうで、くっきー!が、「私生活はなぁ、どんだけ不真面目でも芸人はしゃーないけど。お笑いだけには真面目やないとあかんねん」と発言したという。「くっきー!さんも、思わずポロッと言ったから。恥ずかしそうに、“まあまあ、俺はどっちも不真面目やけど(笑)”みたいな」と明かしつつ、「CM終わっても、ずっとくっきー!さんに夢中だった。かっけー! って」と尊敬の念を口にした。

一方、そんなくっきー!に対し、「あの人みたいになりたいって芸人、めちゃくちゃ多いよ」と称賛したきょん。最近、くっきー!と話す機会があり、「どうやってここまでたどり着いたのか?」と聞くと、「0か100を常に選んでたらこうなった」と語っていたという。くっきー!は、「キンキンにスベッたときのほうがドキドキするし。これどうなるんやろう? っていう笑いを持っていったら、0に近かったんやけどな(笑)!」と豪快に笑っていたそうで、きょんは、「“お、お、お前! 俺にお笑いのこと語らすなや!”って。カッコいいな～」としみじみ振り返っていた。