元プロ野球選手の辻発彦氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で9月29日に公開された動画に出演。郭泰源氏について語った。

「郭泰源はすごかったんですよ!」

自身の現役時代〜監督時代にプレーしていた投手からローテーションを組む企画「俺のベストローテ」で、「先発3枚目」に郭泰源氏の名前を挙げた辻氏は、「郭泰源はすごかったんですよ!」と絶賛。

また、堀口文宏が「やっぱり皆さん、ストレートがすごいとおっしゃる」と水を向けると、辻氏は「ストレートもそうですけど、スライダーがカット気味で142〜143キロ出るっていう。あの落合さんでさえ、『郭泰源は(すごかった)』って言うくらい。いま話すと、ほかのチームの選手も『郭泰源のあれはすごかった』って言いますよ」と明かした。

さらに、堀口が「小さい頃にテレビで見てて、細いのに馬力があるなって」と話すと、辻氏は「腕も細いしね」とうなずきながら、「軽く投げる感じで、ムチのようにピョンと投げる。キレが違いましたよ」と振り返っていた。