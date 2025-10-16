大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミルウォーキー・ブルワーズと争うナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）で2連勝スタートを切った。1戦目では佐々木朗希投手がヒヤッとする投球を見せたことも話題となったが、疲労の影響が大きかった可能性もありそうだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

佐々木はワイルドカードシリーズ（WCS）で1試合、ナショナルリーグディビジョンシリーズ（NLDS）では3試合に登板し、いずれの試合も無失点に抑えていた。一方、日本時間14日のNLCS第1戦では2点リードの9回に登板するも、1点を失いなおも2死一、三塁とピンチを招いたところで降板している。

同メディアによると、14日に佐々木をリードしたウィル・スミス捕手は「彼は火の中に放り込まれたようなものだった。おそらく少し疲れていたと思う。本人は認めないだろうけど、それは確実に体にこたえる。プレーオフの精神的負担、移動の疲労、そして肉体的な消耗が重なる。それでも彼はかなり良い状態に見えたと思う」と言及。

また、デーブ・ロバーツ監督も「彼の投球は依然として良かったと思うが、ただ少し力不足だった。（NLDS第4戦で）3イニングを投げた影響があったかどうかはわからない。彼の体調やコーチ陣、トレーニングスタッフの判断を信頼するしかない」と口にしているという。

