大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、シーズンを通してブルペン陣の不調に悩まされていた。しかし、ポストシーズンでは佐々木朗希投手が守護神に定着し、デーブ・ロバーツ監督もその安定感を称賛している。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が報じた。

シーズン当初は先発として起用されていた佐々木だが、制球難や右肩の故障に悩まされ、一時は負傷者リスト（IL）入りした。その後、投球フォームの改善に取り組み、リハビリを経てポストシーズンで復帰を果たした。

現在、佐々木は最速101マイル（162.5キロ）超の速球を武器に、ここまで5回1/3を投じ、被安打1、与四球0、セーブ2、防御率0.00を記録。特にフィラデルフィア・フィリーズとのディビジョンシリーズ第2戦では、一死走者1、3塁のピンチを併殺打で切り抜け、劇的なセーブを記録した。

好投を続ける佐々木について、デーブ・ロバーツ監督は「彼は我々が求めるあらゆる役割に準備ができている。だから、彼とはそのことについては話していない。私は彼とよく話をするが、求められる役割が何であれ、準備ができている。だから、連投についても心配していない」と言及した。

【関連記事】

【了】