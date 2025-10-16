今季はパシフィック・リーグ最下位に沈んだ千葉ロッテマリーンズ。そんな中、吉井理人監督がレギュラーシーズン終了後に辞任を表明。新たに一軍ヘッドコーチを務めるサブロー氏の新監督就任が決まった。一方で、サブロー新監督以外にも、指揮官候補と目された人物がいた。ここでは、ロッテの次期監督候補に挙がった大物を紹介したい。

サブロー

千葉ロッテマリーンズのサブロー（写真：産経新聞社）

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／90kg

・生年月日：1976年6月1日

・経歴：PL学園高

・ドラフト：1994年ドラフト1位

現役時代にはチームを2度の日本一に導き、今季途中から一軍ヘッドコーチを務めたサブロー。千葉ロッテマリーンズの一軍監督就任が発表された。

PL学園高から1994年ドラフト1位でロッテに入団。高卒1年目から一軍デビューを果たすと、2005年には“つなぎの4番”を担い、打率.313、14本塁打、50打点の好成績で31年ぶりのリーグ優勝・日本一に貢献した。

2009年には打率.314、22本塁打、68打点と自己最高の数字をマーク。翌2010年は中心選手として、日本一の原動力となった。

だが、2011年6月に交換トレードで読売ジャイアンツに移籍。それでも、同年オフにFA権を行使し、わずか1年でロッテに復帰した。

2016年限りで現役を引退すると、2023年にロッテの二軍監督に就任。今季は交流戦前に一軍ヘッドコーチへ配置転換となった。

チームを熟知するサブロー。新たにチームの再建を託されることとなった。

