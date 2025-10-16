日向坂46山下葉留花「“ボブ下”になりました！ヘアチェンジに髙橋未来虹もビックリ「『松田好花さんが2人いる!?』って思って…」

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。10月10日（金）の放送は、ボブにヘアチェンジにした山下が、髪を切った後の変化などについて語りました。髙橋：お昼前におじゃまします。日向坂46のキャプテン髙橋未来虹と？山下：最近、髪の毛を切りました！ ボブ下葉留花です。髙橋・山下：よろしくお願いします！髙橋：山下さん！ ボブ下さんになったということで。山下：そうなんです、ボブ下になりました～！髙橋：どうですか？ 気持ちもさっぱりした？山下：もう、お風呂が早い！髙橋：早いよね～！山下：髪の毛もすぐ乾かせますし、時短になって効率良く行動できて、すごく幸せを感じています。髙橋：良かった、こちら側へようこそ！山下：先輩！髙橋：私も長年ボブライフなので。髙橋：（髪を切った）反響は大きかった？山下：大きかったですね。髙橋：でも、急に髪を切ったからビックリした！（日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」の）宮城公演からだよね？山下：そうです！髙橋：新幹線で向かっているときに、後ろ姿を見て「松田好花さんが2人いる!?」って思って。山下：（笑）。髙橋：2人の背丈が似ていて、髪色も結構似ていたの。それで「誰だ？」って顔を見たら山下で「ええ!?」みたいな（笑）。でも似合っているし、めっちゃかわいい！山下：本当ですか？ ありがとうございます！ 赤色に染めたんですよ。髙橋：そう、めっちゃ赤かった。山下：ライブで結構色落ちしちゃったんですけど、赤色に染めると、汗とかでお洋服とかについちゃうじゃないですか。髙橋：つく！山下：だから（ライブのときも）衣装に結構ついてしまったり、自分の私服にも結構ついちゃったり……。髙橋：分かる、白いTシャツを着るとヤバいことになるよね。山下：本当にビックリしました。髙橋：だから、通しリハーサルの前とか、汗をめっちゃかくことがある前は染めずに、逆にリハーサルとかが落ち着いて、本番までの絶妙な期間で染めたりして調整してる。山下：わぁ、それは考えませんでした。髙橋：ダメだよ（笑）。山下：でも、もう学びましたので。これからは気をつけます。――番組ではほかにも、9月27日に22歳の誕生日を迎えた髙橋が抱負を語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46