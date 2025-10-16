阪神がDeNAに5対3で勝利

先発投手：阪神は才木浩人が5回3失点の好投（6安打7奪三振）、ＤｅＮＡの竹田祐は5回2失点。得点経過：1回裏に阪神が2点を先制。3回表にＤｅＮＡが2点を追加。4回表にＤｅＮＡが1点を追加し逆転。注目選手：阪神の森下翔太が1本塁打、2打点、3安打、2得点と活躍。同じく阪神の佐藤輝明が2打点、3安打の活躍を見せ、中野拓夢も2得点を記録。

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 143 85 54 4 .612 -
2 DeNA 143 71 66 6 .518 13
3 巨人 143 70 69 4 .504 15
4 中日 143 63 78 2 .447 23
5 広島 143 59 79 5 .428 25.5
6 ヤクルト 143 57 79 7 .419 26.5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 87 52 4 .626 -
2 日本ハム 143 83 57 3 .593 4.5
3 オリックス 143 74 66 3 .529 13.5
4 楽天 143 67 74 2 .475 21
5 西武 143 63 77 3 .450 24.5
6 ロッテ 143 56 84 3 .400 31.5