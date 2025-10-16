津田健次郎が語る"理想的な旅先の過ごし方"とは？「とにかく現地でのんびりしたい！」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。10月12日（日）の放送は“旅行先の移動”について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「先日、旅行で宮城県に行きました。僕は旅行先で趣味の写真を撮ったり、ご当地グルメを食べたり、お土産を買うのが大好きなのですが、僕は旅先に向かうときはゆっくり移動したい派です。なので、行きは高速バスを乗り継いで宮城に向かい、帰りは新幹線で帰りました。バスからは、新幹線とはまた違う時間を味わえました。津田さんは、旅行やお仕事などで遠くに行かれることもあるかと思いますが、ゆっくり移動したい派ですか？ それとも、少しでも早く目的地に着きたい派ですか？」

◆「旅先ではめちゃくちゃ歩きます」

津田：移動ですか。うーん、僕は早く移動して現地でゆっくりしたい派かもしれないです。ただ、移動手段自体にとても意味があるというか、歴史のある電車に乗ったときとか、「ここから見る景色がすごく有名で……」みたいな場合はゆっくり行きたいですけど……とにかく現地でのんびりしたい！ そして、すぐにカフェに行きたい（笑）。

バックパッカー時代は、気に入った場所があったら1週間ぐらい余裕で滞在することもあったんですよ。「なるべく住む感覚のギリギリまで近づきたい」みたいな。あとブラブラするのが好きなので、「〇〇を見たい」っていうのもありますけど、そんなに予定を詰め込まずブラブラして、そのなかで行きたい場所をみつける感じが一番いいなぁと思っています。

だから、旅行に行くとめちゃくちゃ歩きますね。夜ご飯を食べて、宿に戻ったらもうヘトヘトですもん（笑）。でも、とにかく寄り道が大好きなので、歩いてカフェに入ったり、ご飯をゆっくり食べたりするのが一番好きかもしれないです。

なので、ゆっくり移動するなら「景色がいい」とか意味を持って移動したいですね。そうしたら、スピード感がなくていいかもしれない。いやぁ……旅行に行きたいですね！

