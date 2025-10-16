固定利回り投資の資産運用プラットフォーム「Funds（ファンズ）」を提供するファンズ株式会社は10月1日、「旅と資産運用に関する調査」の結果を発表しました。

この調査は、同社が日本航空株式会社（以下、JAL）との連携を機に、JALマイレージバンク会員とFunds会員を対象に実施されたもので、旅と資産運用にどのような関連性があるのかが分析されました。

◆資産運用に積極的な人が好む旅行先は？

直近1年間の資産運用状況と旅行回数について分析すると、資産運用に積極的な人（資産運用積極層）は、そうでない人（消極層）と比べて、年間の旅行回数が約2.7倍多く、資産運用に積極的な人ほど多く旅行していることが分かりました。

では、資産運用に積極的な人はどのような旅行先を好むのでしょうか。

今回の調査では、1位に「北海道」がランクインしたほか、「イタリア（2位）」「フランス（5位）」「スペイン（6位）」などのヨーロッパ諸国も上位に多く挙がっています。3位の「ハワイ」や、4位の「沖縄」も含め、国内外において遠方への旅行が好まれている印象です。

※資産運用の積極層は、投資中の金融商品4個以上かつ運用額が1500万円以上、消極層は投資中の金融商品3個以下かつ運用額1500万円未満と定義

◆旅行に積極的な人が好む金融商品は「国内株式」！

一方で、旅行頻度と資産運用額について分析すると、旅行に積極的な人（旅行積極層）は、そうでない人（旅行消極層）よりも運用額が多い傾向が見られました。

旅行積極層の資産運用額（中央値）：1250万円

旅行消極層の資産運用額（中央値）：750万円

続けて、旅行に積極的な人が好む金融商品も見てみましょう。

今回の調査によると、1位は「国内株式」、2位に「投資信託」、3位に「クラウドファンディング」がランクインしているほか、「債券」「貴金属」といった幅広い投資手法が好まれていることが分かります。資産運用に対して前向きな人ほど、選択肢を広く持ち、自分に合った方法を柔軟に取り入れる傾向があるといえそうです。

※旅行積極層は年間旅行回数が5回以上、消極層は4回以下と定義

◆旅と資産運用は、生活の満足度を向上！

調査では、旅と資産運用の両方に積極的な層と、両方に消極的な層の「生活全体の満足度」についても分析しています。

両方に積極的な層は、そうでない層と比較して生活満足度のスコア（10点満点）が2.0ポイント高いことが分かりました。

ファンズ株式会社の代表取締役CEO、藤田雄一郎氏は、「今回の調査によって、『旅』と『資産運用』に高い相関性があることが分かっただけでなく、両方に取り組んでいただけると、幸福度も高まることが判明しました」とコメント。

目先の消費や節約に偏るのではなく、将来を見据えながら今を楽しむ姿勢が、人生の満足度を高めるのかもしれません。

【調査概要】

調査方法：インターネット調査

調査期間：2025年8月6日～24日

調査対象：JALメルマガ登録者、Fundsメルマガ登録者

有効回答数：3524名

出典：Funds、旅行と資産運用に関する調査を実施

文＝All About 編集部