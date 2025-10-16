藤井サチ 結婚後のYouTube撮影事情…夫が積極的に協力してくれる!?「すごく楽になりました」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月5日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとFUKAMIと親交があり、ファッションモデル・タレントとして活躍する藤井サチさん。この記事では、12日の模様をお届けします。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表し、新婚生活を送る藤井さん。結婚後のYouTube撮影などについて語っていただきました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：（旦那さんの誕生日にハワイ旅行をプレゼントした）YouTube（サッチャンネル）も素敵でしたよね。藤井：ありがとう！すみれ：ハワイにも行ったし、去年はパリにも行っていましたね。藤井：大人になって初めて行ったんですけど最高でした。FUKAMI：自分で行くパリ楽しいですよね。仕事とかじゃないほうが、好きなことできるからね。藤井：そう。だから新婚旅行は、ヨーロッパもちょっと行きたいなって思っています。FUKAMI：遠いし、なかなか行けないからね。ご夫婦で旅行を贈り合っているとのことですが、旅行中のハプニングはありますか？ 飛行機の遅延とかホテルのトラブルとか。そういうときって意外と人間の本性が出るというか。すみれ：そうだね。藤井：向こうはニュージーランド生まれで育ちの人だから、英語のほうが得意で。だからハプニングはなくて。全部やってくれるので、あまりケンカすることがなくて。すみれ：YouTubeの映像とかは旦那さんが撮ってくれているんですよね。藤井：そうなの。それがすごく楽になって。すみれ：優しい。藤井：確かに優しいですよね。インスタの写真とかもいつも撮ってもらっていたから、その延長線上でYouTubeも撮ってくれるようになって。結婚する前は（旦那さんは）登場できないので自分一人で頑張って撮っていたけど、今は撮ってもらえるから、ほんとに楽になりました。FUKAMI：しかも喋ってくれるしね。藤井：そう。私はあまり喋れないタイプなんだけど、ほんとにたくさん話してくれるから。「いるだけでいい」って言って。FUKAMI：（彼女や奥さんの）YouTubeを撮る人のことを、アメリカでは「インスタグラムボーイフレンド」って言って。インフルエンサーと付き合ったら、一緒にいて写真を撮らなきゃいけないし、動画も撮らなきゃいけないし。ちなみに私の（アメリカ人の）旦那さんは、そういうのは全然好きじゃなさそう。藤井：そうなんだ！FUKAMI：今の時間を楽しんでほしいし、「ご飯のときは携帯を見ないでほしい」って。藤井：確かに最初のほうはあったかも。「今これ撮ったほうがいいかな」とか「これ撮ってもらいたいな」っていうので、その場を楽しめなかった。でも今はYouTubeとかも超、素で（旦那さんのほうが）「今、撮っておいたほうがいいかな？」みたいな感じで言ってくれて、撮ってもらっている。FUKAMI：彼が自己発信でやってくれるんだ！藤井：そういうのも。すみれ：素晴らしい！FUKAMI：1つのチームになって、「2人で一緒に全部をやっていこう！」っていう、本当に夫婦のいいやり方ですね。番組では他にも、夫婦仲良しでいる秘訣、試行錯誤の末にたどり着いたスキンケアなどについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/