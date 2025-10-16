大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、フィラデルフィア・フィリーズとのディビジョンシリーズでは期待された結果を残すことができなかった。ポストシーズンで不振に陥っている大谷について、デーブ・ロバーツ監督が語った。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のネルソン・エスピナル記者が報じている。

大谷はレギュラーシーズンで二刀流に復帰しつつ、打撃でも圧倒的な活躍を見せていた。しかし、ポストシーズンでは本来の力を発揮できず、フィリーズ戦では18打数で安打1、四球2、打点1、三振9という結果に終わった。打率は.056と、今季の成績からは想像できない数字だ。

フィリーズの投手陣にはヘスス・ルサルド投手やランヘル・スアレス投手、クリストフェル・サンチェス投手ら強力な左腕が揃っており、大谷にとっては相性が悪かったという側面もあった。ミルウォーキー・ブルワーズは左投手が少ないため、ここまで苦戦することはないと予想されている。

大きな期待がかかる大谷についてロバーツ監督は「このパフォーマンスでは、ワールドシリーズで勝つことはできない。ストライクゾーンや左投手がどう攻めてくるかを理解し、再調整することを期待している」と言及した。

