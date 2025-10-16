大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間17日、ミルウォーキー・ブルワーズとナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦を戦う。この試合はタイラー・グラスノー投手が先発予定だが、同選手はチームの現状に自信をにじませているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

NLCSのドジャースは第1戦でブレイク・スネル投手が8回1安打無失点、第2戦は山本由伸投手が9回3安打1失点と、先発が好投を見せ2連勝。グラスノーも勢いに乗って3連勝をもたらすことが期待されている。

同メディアによると、グラスノーは第3戦の前日会見の中で「本当に素晴らしい。ビジターでシリーズをスタートして、先発が2試合とも素晴らしい投球を見せ、2勝を挙げられたのは大きい。明日に向けて良い状態にある。ゲームプランを立てて、それから登板して、いい投球ができればと思う」と、スネル・山本のように自身も好投を見せたいとコメント。

合わせて、「完璧なタイミングだ。レギュラーシーズン終盤に本当にいい野球ができるようになり、ポストシーズンが始まると全員が噛み合って新たなレベルに到達した。クラブハウス内の雰囲気は最高だ。全員が最高の気分だ。調子を上げるには絶好のタイミングだ」と、チームの状態も上り調子だと口にしたという。

