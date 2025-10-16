イタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）が、ワールドカップ出場に向けた決意を語った。16日、イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』がコメントを伝えている。

ここまで6試合を消化したFIFAワールドカップ26欧州予選で5勝1敗を記録し、勝ち点「15」を積み上げながらグループIの2位につけるイタリア代表。第2節終了後にルチアーノ・スパレッティ前監督が退任となった“アズーリ”は、その後に就任したジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の下で4連勝を飾っている。しかし、FWアーリング・ハーランドらを擁する首位ノルウェー代表は破竹の勢いで6連勝を達成中。得失点差でもイタリア代表は大きく下回っており、2位でのプレーオフ進出が濃厚となっている状況だ。

そんななか、GKドンナルンマがワールドカップ出場権獲得への意気込みを口に。直近2大会はプレーオフの末に予選敗退となっているイタリア代表だが、「3度目の失敗はない。絶対にありえない。この代表チームは必ず次のワールドカップに出場する。疑いの余地はない」とコメント。「過去の教訓は、自分のものにして初めて意味を持つ。誰も過小評価しないし、油断もしない。それは意味のないことだからね。それに、このチームは本当に仲が良い。プレーオフのときには必ず準備万端で臨む」と語った。

また、このままイタリア代表が2位通過となった場合は、3月に行われるプレーオフへと進む。主将を務めるGKドンナルンマは、「3月にはもう試合だ。それまでに監督の考え方をもっと理解し、チームとして深くつながり、彼のサッカーに本当の形を与えたい」とさらなる進化の必要性を強調。続けて、「“プレーオフ”という言葉を恐れてはいない。それに振り回されることもない。自信を持って言える。僕たちは本当に仲が良い。お互いの間に調和がある」と現在のチームに対する自信を示している。