「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。昨年は、明治大の宗山塁（現：楽天）に5球団、関西大の金丸夢斗（現：中日）に4球団と、大学生の逸材に1位指名が集中した。今年のドラフト会議はどのような展開になるか、注目が集まっている。ここでは、今年のドラフト1位候補と目される投手を紹介したい。

石垣元気（いしがきげんき）

健大高崎高の石垣元気（写真：産経新聞社）

・投打：右投両打

・身長／体重：180cm／78kg

・生年月日：2007年8月16日

・所属：健大高崎高

高校生ながら、最速158キロを計測するなど、傑出したスピードボールを誇る石垣元気。高校生投手ではNo.1の逸材と評され、ドラフト1位候補に挙がっている。

健大高崎では1年春から公式戦に登板すると、2年春の甲子園で150キロを記録。同夏の甲子園からエースナンバーを背負い、早くから速球派右腕として注目を集めた。

今春には、選抜大会史上最速となる155キロを計測。4季連続での出場となった今夏の甲子園でも、150キロ超の速球を連発した。

9月に行われたU-18ワールドカップでは3試合（7回1/3）を投げ、7奪三振、防御率1.23の好成績。さらに、同大会の最速となる158キロをマークした。

150キロ超えのストレートのみならず、140キロ台のカットボールやフォークなど、高校生離れしたボールを投じる。

ドラフト1位指名は確実視されており、プロ入り後にどのような成長を遂げるか、楽しみな逸材だ。

