真夏の宴｜Octaneサンセット・パレードin THE MAGARIGAWA CLUB

2025年8月の夕刻、千葉県南房総市の丘陵地帯に、エグゾーストノートが響き渡った。会員制で一般には門戸を閉ざす「THE MAGARIGAWA CLUB」が、この日は「Octane サンセット・パレード」として『オクタン日本版』読者に特別開放された。

Octaneサンセット・パレードin THE MAGARIGAWA CLUB当日の様子を動画でも

「THE MAGARIGAWA CLUB」。正会員枠については2025年現在、募集枠が限られているため、ウェイティングリストへの登録ならびに予約金を預る形での案内となっているという日本屈指のプライベートドライビングクラブである。F1サーキット設計の名門、ティルケ・エンジニアズ&アーキテクツが手がけた全長 3.5kmのコースは、上り勾配 20%、下り勾配 16%という峠道のような起伏と800mのホームストレートを持つ。

遡ること1時間前、編集部と参加者によるツーリングが行われた。THE MAGARIGAWA CLUBまでの道中、希望する参加者で隊列を組んで向かうことにしたのだ。館山自動車道の君津パーキングエリアは、さながら自動車ショーのひとコマとなった。

8月の終わりとは思えぬ容赦ない猛暑が襲い掛かるなか、続々と集まってくる参加者の熱意にはただただ感服させられた。なかには、エアコンが効かないような年式のスーパーカーもチラホラ。君津パーキングエリアまでなんとかパーコレーションを起こしながら辿り着くも、その先の走行を断念する車もあった。しかし、その情熱は真のエンスージアストの証。

16時、THE MAGARIGAWA CLUBのゲートが開かれた。眼下に広がるのは、まるで自然の地形を活かしたアートピースのようなドライビングコース。22のコーナーが織りなす3.5kmのレイアウトは、ドライバーの心を掴んで離さない。

パレードランではフェラーリ・モンツァSP1やTHE MAGARIGAWA CLUBに常駐しているスポーツカーが先導役を務めた。時速60km/hという穏やかなペースながら、参加者たちの表情は真剣そのもの。普段は味わえないコースの起伏と美しいレイアウトに、誰もが愛車のステアリングを握る手に力を込めていた様子が印象的だった。

コースを3周した後、コース内エスケープゾーンで集合写真を撮影。愛車とオーナーたちの夏の思い出が切り取られた。

夕暮れが深まる中、参加者たちは施設見学ツアーにも参加。通常は会員のみが立ち入れるクラブハウスの内部、最新設備が整うガレージ、そして東京湾を望む絶景スポット。どれもが特別な体験となった。小学生のお子様と参加したアウディR8オーナーのIさんは「本人も非日常を感じ、良い経験になったと思います」と話す。車好きになるべくして英才教育がここで行われていたのである。

17時を過ぎると、イベントはガーデンパーティーへと移行した。THE MAGARIGAWA CLUB自慢の料理が並ぶブッフェテーブルを前に、参加者たちの会話が弾む。普段は異なるコミュニティに属する車愛好家たちが、この場で初めて顔を合わせる瞬間が至るところで生まれていた。

「オクタンの読者は新旧問わず車を愛する方々なので、メーカーのイベントとは異なる雰囲気が好きです」と話すのは、アストンマーティンV12ヴァンテージSのオーナー、Aさん。たしかに、この日はメーカー主催のイベントとは違うムードで、車種やブランドの垣根を越えた、純粋な”クルマ愛”に基づく交流があった。マセラティ3200GTで参加したMさんは「カウンタックオーナーの方々も多く、交流させていただき楽しかった」と語る。実際、この日は複数台のカウンタックが参加しており、70年代スーパーカーブームを彩った名車の健在ぶりを示していた。

参加車両の顔ぶれは実に多彩だった。フェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェ（ゲンバラ含む）、アウディ、ロータス、アルファロメオ、BMW、メルセデス・ベンツ、レクサスなど様々だったが、最も大きな排気量のエンジンを積んでいたのはキャデラックだった。1973年のエルドラド・コンバーチブルが搭載していたのは8.2リッター(！)V8エンジンで、全長5,960mmという威風堂々としたボディが独特の存在感を放っていた。アメリカンクラシックの魅力を改めて実感させられる瞬間でもあった。

「Octaneサンセット・パレード」が示したのは、THE MAGARIGAWA CLUBの真の価値かもしれない。単なるドライビング施設ではなく、車愛好家が集う「社交場」としての魅力がひき立った。参考までに、アソシエイト会員制度（入会費：450万円、年会費：32万円、年次諸費用：83万円、更新料：180万円（5年ごと））により、扉は想像以上に開かれていることを記しておく。

BMW430iで参加したBさんが「100点満点」と評価した当イベントは、参加者全員にとって忘れられない夏の思い出となったことだろう。真夏のサンセットが演出した宴は幕を閉じたが、ここで生まれた絆と体験は日本の自動車文化に新たな1ページを刻んだに違いない。

文：古賀貴司（自動車王国） 写真：佐藤亮太

Words：Takashi KOGA (carkingdom) Photography：Ryota SATO