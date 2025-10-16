今日の運勢は？★10月17日（金）12星座占いランキング！ 第1位は牡牛座（おうし座）！ 今日のあなたの順位は何位…!?

2025年10月17日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月17日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？楽しい一日になりそうですが、小さなトラブルがあったり、ストップが入ったり、スムーズな流れではありません。しかし、今日はそれすらも楽しんでみましょう。その出来事から学びとる意志があれば、あなたは何か大切な事に気付けるようです。起こる出来事は全て必然だと思って。来た流れに逆らわず、ただ受け入れて過ごしてみましょう。自発的に動けるならどんどん動いた方が良いですし、体がぐったりしているなら、休むことに注力してもかまいません。タスクが重なっているなら、ひとつずつ確実に取り組んでいきましょう。あなた自身の心に無理をかけすぎず、自分で自分の機嫌や気持ちに気付くようにして下さい。今日は、あなたの視野が広がる日です。目標を立てるのにも良い日で、仕事、お金、パートナーシップ、趣味など、ジャンル分けしてそれぞれ目標を立ててみると良いでしょう。好きなことだけをして生きていきたいのなら、どれくらい本気でそれを実現させる気があるのか、自分と向き合ってみましょう。好きな人やパートナーと、少しすれ違いが起こりそうですが、これからの関係性において、これは経験しておいた方が良いことのようです。今日のあなたは少し、寂しがりやな一面が出てきそうです。人に弱音を吐きたくなってしまうかも。自分の気持ちも相手の気持ちも尊重できると、素敵な一日になるでしょう。一所懸命取り組んできたことが、花開くようです。何かひとつの形となり、成果になるには、それなりの時間が必要です。あなたは今日ひとつ、何かの到達点に達するようです。このままの自分ではダメだから努力するのではなく、もっと素敵になるために努力をしましょう。今日は、あなたの噂話が、あなた自身の耳に届いたり、目に入ってきたりするかもしれません。良い噂も、なんだそれ？と思うような根も葉もない噂もあるかもしれません。周りからの影響を受けやすい日ですが、あなたが周りに対する影響力も強い日です。敢えて良いことばかりを沢山言葉にしましょう。急がず、焦らず、一歩一歩確実に。あなたに足りないものを勉強して補っていくような日です。食わず嫌いをせず、まずはチャレンジしてみましょう。今日は、少し余裕があるなら募金をしたり、あなたの周りの人を手伝ってあげましょう。今日は何かをもらうより、あなたから与える日です。よくない状況が好転してくる暗示。特に悪い状況でもないのなら、ささやかな問題が解けていき、物事がスムーズに運んでゆく予感です。最近うまくいかないと感じていたなら、レシートや紙類、名刺など、家やデスクにある紙類を整理してみましょう。あなたのもとに、必要な情報が舞い込んでくるでしょう。あなたの直感力が冴えわたります。今日は、普段よく考えて動いていたとしても、感覚に頼って行動してみると良いでしょう。ただ、少しあなたの厳しい面が顔を出しそうなので、普段の軽やかな空気感を保っていられると良いでしょう。あなたが人をジャッジしてしまうときはどんなポイントですか？振り返ってみましょう。うまくやろうとすると、かえって失敗を引き寄せてしまいそうです。うまくやるのではなく、精一杯出来ることをやりましょう。頭ばかり使っていないで、そのときそのときで必要なことを一所懸命していきましょう。多少問題が出ても、あなたなら解決して事なきを得るでしょう。冷静に状況判断が出来そうです。あなたの経験値や知識が、あなたをちゃんと助けてくれるようです。少しピリピリしそうですが、今日起こる出来事には、冷静に対応していけるでしょう。年上の女性や、知識が豊富な人が、今日のあなたのキーパーソンです。必要なら頼ってみて押し込めていた自分の気持ちに気付きそうです。どんなことを思っていたとしても、それを否定したり、なかったことにしたりせず、きちんと自分で受け入れていきましょう。また、今日は秘密を抱えやすい日です。うっかり自分のことを喋ってしまわないようにしましょう。誰かと協力するのは、難しいことではありません。少し寄り添うだけで良いのです。自分ひとりでは出来ないことに気付いていくと、あなたはもっと豊かさを手に入れられるでしょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/