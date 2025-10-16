俳優の渡辺大が16日、都内で行われた舞台『醉いどれ天使』の制作発表会見に北山宏光、横山由依、岡田結実、阪口珠美、佐藤仁美、大鶴義丹、演出の深作健太氏とともに登壇した。

  • 渡辺大

黒澤明監督と三船敏郎さんが初めてタッグを組んだ名作映画『醉いどれ天使』。映画公開の約半年後に舞台化された本作の台本が近年偶然発見され、2021年に再び舞台として蘇った。そしてこのたび、脚本・蓬莱竜太氏×演出・深作氏による“2025年令和舞台版”として新たに上演されることが決定した。

会見では、キャスト陣がビジュアル撮影についてトークを展開。今回が初舞台となる岡田は、ある失敗をしてしまったそうで「前日に髪の毛が超きれいになるトリートメントをしてしまって(笑)」と明かす。その影響で想定していた髪型を作ることができなくなってしまったといい、「コテの熱が入らなくて、本当は髪の毛をあげる予定だったんですが、1人だけ“どストレート”になってしまって、本当に申し訳ございませんでした!」と謝罪していた。

渡辺も「それでいうと俺もこれ(ビジュアル撮影当時)金髪なのよ」と告白。キャスト陣が「え!?」と驚きの声をあげるなか、「別の舞台で金髪にしていて。撮影はスプレーで黒く塗って、(仕上げりが)モノクロだったから、なんとかなった(笑)」と語った。

