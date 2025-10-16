「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ」第2戦（4戦先勝）、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズの試合が16日、みずほPayPayドームで開催。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。

王者・ソフトバンクは、有原航平が先発。今季最多勝に輝いた右腕エースが、古巣相手に大事な一戦のマウンドに上がる。

対する日本ハムは、高卒4年目の福島蓮を抜擢。レギュラーシーズンではソフトバンク戦でも勝ち星を挙げた右腕が、チームに反撃の1勝をもたらせるか。

試合は、18時00分プレイボール予定となっている。

先攻：北海道日本ハムファイターズ

1番(右)万波中正

2番(中)淺間大基

3番(三)清宮幸太郎

4番(指)フランミル・レイエス

5番(一)アリエル・マルティネス

6番(捕)田宮裕涼

7番(左)郡司裕也

8番(二)石井一成

9番(遊)水野達稀

（投）福島蓮

後攻：福岡ソフトバンクホークス

1番(左)柳田悠岐

2番(右)柳町達

3番(三)栗原陵矢

4番(一)中村晃

5番(中)牧原大成

6番(遊)今宮健太

7番(指)山川穂高

8番(捕)海野隆司

9番(二)野村勇

（投）有原航平

【了】