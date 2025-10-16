「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ」第2戦（4戦先勝）、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズの試合が16日、みずほPayPayドームで開催。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。
王者・ソフトバンクは、有原航平が先発。今季最多勝に輝いた右腕エースが、古巣相手に大事な一戦のマウンドに上がる。
対する日本ハムは、高卒4年目の福島蓮を抜擢。レギュラーシーズンではソフトバンク戦でも勝ち星を挙げた右腕が、チームに反撃の1勝をもたらせるか。
試合は、18時00分プレイボール予定となっている。
先攻：北海道日本ハムファイターズ
1番(右)万波中正
2番(中)淺間大基
3番(三)清宮幸太郎
4番(指)フランミル・レイエス
5番(一)アリエル・マルティネス
6番(捕)田宮裕涼
7番(左)郡司裕也
8番(二)石井一成
9番(遊)水野達稀
（投）福島蓮
後攻：福岡ソフトバンクホークス
1番(左)柳田悠岐
2番(右)柳町達
3番(三)栗原陵矢
4番(一)中村晃
5番(中)牧原大成
6番(遊)今宮健太
7番(指)山川穂高
8番(捕)海野隆司
9番(二)野村勇
（投）有原航平
