あなたの愛車への情熱を、もっと高めませんか？先日、千葉県袖ヶ浦市の袖ヶ浦フォレストレースウェイで開催された「VOLVO Meeting in SODEGAURA 2025」は、まさにボルボ愛が爆発した、記憶に残る一日でした。クラシックから最新トラックまで、想像を超えるボルボが集結したこの日本最大級のイベントで、私が肌で感じた熱気と感動を徹底レポートします！

ボルボオーナーの祭典、SODEGAURA 2025に潜入！

「最高の安全性？ スタイリッシュな北欧デザイン？ それとも、秘めたるスポーツ性能？」ボルボと聞いて思い浮かべるイメージは人それぞれでしょう。しかし、「VOLVO Meeting in SODEGAURA 2025」は、そんなボルボの多様な魅力を凝縮し、オーナーたちの熱いボルボ愛がこれでもかとばかりに爆発した、まさに「祭典」と呼ぶにふさわしいイベントでした。

ボルボの歴史と未来が交差する熱狂の舞台

このイベントの最大の魅力は、年式やモデル、カスタムの有無を問わず、「全てのVOLVOユーザーと楽しむ最高のひと時を。」というテーマが体現されていたことです。北は北海道から南は九州まで、全国各地からボルボオーナーたちが集結。その参加台数は前年を大きく上回る約200台、来場者数も300人超と、まさに日本最大級のボルボコミュニティがここにありました。

私が特に目を奪われたのは、その車両の多様性です。ボルボと言えば乗用車のイメージが強いかもしれませんが、会場にはなんと大型の最新ボルボトラックまで登場！ その堂々たる姿は圧巻でした。

サーキットに並んだボルボ車両の隊列。この光景だけでも胸が熱くなります！

さらに、1950年代のクラシックボルボ「PV544」が室内に展示され、その優雅なフォルムに多くの人が足を止めていました。新旧モデル、そして乗用車の枠を超えたトラックまでが一堂に会し、ボルボの歴史と未来を同時に感じられる、贅沢な空間だったと言えるでしょう。

美しい曲線を描く1950年代の名車、ボルボPV544。時を超えたデザインの魅力に引き込まれます。

クラシックボルボも多数参加。オーナーの愛情が伝わってくるようです。

この素晴らしいイベントを主催したのは、ボルボを5台乗り継いできた車好き芸人の千太郎氏と、自動車SNS「みんカラ」で国内最大のボルボオーナーグループ「ELK関東」を率いる古谷氏。ボルボの「安全性、機能性、デザイン、そして秘めたスポーツ性能」を活かし、ユーザー間のつながりを深めるという明確な目的が、このイベントを年々大規模なものへと進化させているのです。2023年の初回から始まり、今年は乗用車に加え、ボルボトラック、そして1950年代のクラシックボルボまでが加わり、まさに「ボルボの多様な魅力を発信するイベント」へと成長しました。

ヨシノ自動車が持ち込んだ最新ボルボトラックFH。乗用車との共演は珍しい光景です。

参加者を魅了した多彩なプログラム

当日は、本当に盛りだくさんのプログラムが参加者を飽きさせませんでした。

クラシックモデルから最新のソーラー充電トラックまで、パドックエリアに集結した多様なボルボ車は、それだけで壮観でした。オーナー自慢の愛車がずらりと並び、互いのカスタムやこだわりについて語り合う姿が見られました。

特別ゲスト・出展: 国内の有名ボルボチューナー「VST」「ERST」「HEICO」など20社以上がブースを出展。最新パーツやデモカーの展示は、カスタム好きにはたまらないでしょう。 ショップ出店エリアも大賑わい。最新のチューニングパーツや情報に触れられます。 HEICO SPORTS PERFORMANCEのブース。こんな風に愛車をカスタマイズするのも夢が膨らみますね。

さらに、ERSTレーシングV40で耐久レースに参戦するレーシングドライバー河村直樹氏とチーム代表奥田氏によるトークショーも開催。そして、チェコから初来日した「D5T5.com」は、ボルボのコンピューターコーディングやチューニングを手がけるスペシャリストとして、多くのユーザーと交流していました。 国内唯一のボルボレーシングカー、ERST Racing V40。このパフォーマンスを目の当たりにできるのは貴重な体験です。

* 交流・アクティビティ: 車種ごとに分けられた駐車エリアでは、オーナー同士が愛車を囲んで活発な情報交換。「みんカラ」といったSNSの枠を超えたつながりが生まれていました。

* サーキット走行＆ボルボ日本一決定戦: ボルボが持つ「安全性」を最大限に活かした体験走行や、参加全車種でのパレードランは、オーナーたちにとって特別な思い出になったはず。そして、恒例の「ボルボ最速日本一決定戦レース」では、白熱した走りに会場全体が大興奮！

参加者からは「ボルボEXPOという祭りのよう」「トラックや50年代のボルボ展示が意外で面白かった」「次回も絶対参加！」といった声が続々と寄せられ、SNSでも多くの写真や動画が拡散されました。この熱気が、ボルボというブランドの根強いファン層と、コミュニティの強さを物語っています。

参加者全員での記念撮影。この一体感がイベントの成功を象徴しています。

【速報！】次のボルボの祭典は、トラックと異色コラボ！

今年の「VOLVO Meeting in SODEGAURA」の熱気冷めやらぬ中、早くも次回イベントの開催が決定しました！ しかも今回は、ちょっと意外な、そして非常に魅力的なコラボレーションが実現します。

2025年10月18日(土)・19日(日) 、千葉県木更津市で開催される 「みんなのトラックフェス 2025 in 木更津」 内で、サイドイベントとして 「VOLVO Meeting 2025」 が開催されるのです！

これは、ボルボの大型トラックの展示やデモラン、同乗体験なども行っている「ヨシノ自動車」様が主催する国内最大のトラックイベント。その中に、ボルボ乗用車のオーナー向けスペースが特別に用意されるというのですから、これは見逃せません！

「みんなのトラックフェス 2025 in 木更津 With VOLVO Meeting 2025」開催概要

項目 詳細 イベント名 みんなのトラックフェス 2025 in 木更津 With VOLVO Meeting 2025 開催日時 DAY1: 2025年10月18日(土) 10:00～17:00

DAY2: 2025年10月19日(日) 10:00～16:00 開催場所 ユーポート木更津 (千葉県木更津市草敷268) エントリー費用 ボルボ乗用車1台につき 3,000円 (両日参加でも同額、駐車料金込み) 主催 みんなのトラックフェス実行委員会 (株式会社ヨシノ自動車、KCV-PARTS、SANKOU、SenoProTrucks株式会社、EU TRAILERS、VOLVO MEETING 2025)

ずらりと並ぶボルボのテールランプ。次のイベントでは、どんな愛車が集まるのでしょうか。

異色コラボの魅力と破格のコストパフォーマンス！

このコラボイベントの最大の魅力は、普段なかなか見ることのできないユーロカスタムトラックとの共演です。大型トラックの迫力を間近で感じられるだけでなく、ヘリコプターの遊覧飛行、バンドライブ、有名お笑い芸人のステージなど、トラックフェスならではのエンターテイメントが盛りだくさん！ 多数のキッチンカーも出展されるので、一日中家族みんなで楽しめます。

ボルボミーティングとしての位置づけは「交流や会話をメインとしたミニイベント」。SODEGAURAで熱狂した方々はもちろん、ゆっくりと他のオーナーと語り合いたい、という方にもぴったりです。しかも、たった3,000円のエントリーフィーで2日間も楽しめてしまうのは、破格のコストパフォーマンス！ SODEGAURAに参加した出展者も複数参加予定とのことなので、じっくりと商品について聞いたり、情報交換したりする絶好の機会になるでしょう。

これは、ボルボオーナーならずとも、車好きならぜひ体験してほしいイベントです。次はあなたも、このボルボ愛が溢れる祭典の一部になりませんか？

次回コラボイベントの告知ポスター。BBQやキャンプも楽しめるなんて、ワクワクが止まりません！

「VOLVO Meeting 2025 in SODEGAURA」は、ボルボという車の魅力を再認識させてくれる、素晴らしいイベントでした。そして、次に開催される「みんなのトラックフェス 2025 in 木更津 With VOLVO Meeting 2025」は、さらに多様な交流と体験ができる、新たなボルボの楽しみ方を提供してくれることでしょう。

ボルボのコミュニティは、愛車への情熱と、オーナー同士の温かい絆で溢れています。あなたもぜひ、この魅力的な世界へ足を踏み入れてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。