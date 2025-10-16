大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日から、ミルウォーキー・ブルワーズとナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）を戦っている。今シリーズではブルワーズのパット・マーフィー監督の謙遜した態度が話題だが、デーブ・ロバーツ監督は意に介していないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「マーフィー監督はNLCSの序盤を通じて一貫して、自チームを本質的に『アンダードッグ』と位置づけ、対するドジャースを『あらゆる面で圧倒的な強豪』と呼び続けてきた。彼はミルウォーキーの“アベレージジョーズ”（平凡なチーム）たちに関するこの芸風が、ドジャースでは通用しないことを認識すべきだ」と言及。

続けて、「ロバーツ監督は、自分のチームがブルワーズを何らかの形で過小評価しているのではないか、と尋ねられた。当然のことながら、彼はその考えを一笑に付し、マーフィーとの関係について語った」としつつ、「いや、全く心配していない。それが彼のやり方なんだ。相手の心理を揺さぶろうとして、ロッカールームでは閉ざされた扉の向こうで、チームに逆のことを言っている。手口は分かっている。彼は選手たちを準備させるだろう」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

ドジャースは15日終了時点で2勝0敗とシリーズをリードしているが、第3戦以降も気を引き締めて臨む必要がありそうだ。

