プロ野球12球団と一般社団法人日本野球機構は16日、「マイナビオールスターゲーム2025チャリティーオークション」の売上金の2589万5844円（売上金合計金額から消費税を除き、調整金を加えた金額）を日本赤十字社「令和6年能登半島地震災害義援金」に寄付したことを発表した。

オークションの第1弾ではマイナビオールスターゲーム2025の出場者（監督、コーチ、選手、審判員）が着用した直筆サイン入りユニフォーム（上着のみ）の計74点、第2弾では第1戦及び第2戦のスタメン選手、監督・コーチの直筆サイン入り試合球の計52点が出品された。

第1弾・第2弾の購入額上位5名と落札額は以下の通り。

◆ 第1弾

1 新庄 剛志 2,303,000円

2 佐藤 輝明 1,065,000円

3 森下 翔太 940,999円

4 近本 光司 903,000円

5 今井 達也 801,001円

____________________________________

◆ 第2弾

1 新庄 剛志 301,000円（第1戦）

2 周東 佑京 251,000円（第1戦）

2 新庄 剛志 251,000円（第2戦）

4 太田 椋 202,000円（第1戦）

5 万波 中正 201,001円（第2戦）