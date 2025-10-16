「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、オリックス・バファローズが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。（文・シモ）

櫻井頼之介（さくらいよりのすけ）

[caption id="attachment_233503" align="alignnone" width="530"] 東北福祉大の櫻井頼之介（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：175cm／68kg

・生年月日：2003年7月21日

・所属：聖カタリナ学園高 - 東北福祉大

最速150キロ超の直球、スライダー、ツーシームなどの多彩な変化球で打者を圧倒する右腕の櫻井頼之介。オリックス・バファローズにほしい選手の一人だ。

東北福祉大では2年秋からエースとして頭角を現わし、昨季は春・秋2シーズンでともに4勝をマーク。今春は、東北福祉大を3季ぶりの優勝に導く活躍を見せた。

2-0で勝利した5月24日の仙台大との一戦では、9回121球を投げて4安打、8三振、無失点で完封勝利。終盤の9回になっても、150キロ超の直球を投げ込む出力の高さを見せつけた。

6月15日に行われた第74回全日本大学野球選手権大会の決勝・福井工業大戦では、9回118球を投げて、7安打1失点の完投勝利。東北福祉大を6大会ぶり4度目の優勝に導くとともに、自身も最優秀投手賞を獲得している。

仙台六大学リーグ通算30試合登板で、17勝3敗、防御率1.77の成績を残した櫻井。安定感のある投球内容と長い回を任せられるスタミナは、先発として合格点だろう。なんといっても、試合終盤にも直球の威力が衰えないのは強みだ。

オリックスが、上位で指名する可能性も十分あり得る。

藤原聡大（ふじわらそうた）

[caption id="attachment_234982" align="alignnone" width="530"] 花園大の藤原聡大（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／75kg

・生年月日：2003年11月20日

・経歴：水口高 - 花園大

最速150キロ超の重い速球と、多彩な変化球が武器の藤原聡大。複数球団のドラフト上位候補として名前が挙がる。

滋賀県立・水口高では、高い身体能力を武器に遊撃手として出場していたが、2年夏から本格的に投手転向。3年春の県大会では、エースとして4試合で31回を投げ抜いてみせた。

花園大に進学後は1年秋からリーグ戦に登板し、着実に白星を積み重ねてリーグ通算16勝をマーク。今季9月14日のびわこ成蹊スポーツ大戦では、10回146球を投げて、2安打2失点、13奪三振の快投で完投勝利を挙げた。

藤原の魅力は、150キロ超の直球もさることながら、雄たけびを上げて気合いたっぷりに投げる投球スタイルや、終盤にもスピードが衰えないタフな体力、高い奪三振率である。

一昨年の山本由伸（現：ドジャース）のメジャー移籍により、先発の枚数が足りないオリックス・バファローズには、即戦力右腕の補強が急務。藤原のような完投能力のある大学生投手は、まさにチームが求める存在といえるだろう。

松下歩叶（まつしたあゆと）

[caption id="attachment_233497" align="alignnone" width="530"] 法政大の松下歩叶（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／85kg

・生年月日：2003年4月14日

・経歴：桐蔭学園高 - 法政大

松下歩叶は、今季のドラフト会議で「大型三塁手」として複数球団の上位指名が予想される。

桐蔭学園高時代は甲子園出場経験はないものの、法政大に進学後の2年秋には二塁手としてレギュラーを獲得した。

3年春から三塁にコンバートされると、同春のリーグ戦では2本塁打、8打点。同秋のリーグ戦では打率.352、5本塁打、13打点をマークした。

4年生の今季は4番を任され、春秋のリーグで計4本塁打、14打点と安定した成績をマーク。ドラフト上位候補に違わぬ実力を見せつけた。

また、今季の日米大学野球選手権では主将を務め、全5試合に出場。同大会で打率.318、1本塁打、5打点をマークし、MVPにも輝いている。

大学通算71試合で、打率.283、12本塁打、45打点の成績を挙げた松下。そのパワーが注目されがちだが、コンパクトなバッティングも特徴だ。

宗佑磨、廣岡大志、西野真弘と三塁手が手薄な現在のオリックス・バファローズ。若くて一発のある松下のような野手は、喉から手が出るほどほしい選手だろう。

大塚瑠晏（おおつかるあん）

[caption id="attachment_233498" align="alignnone" width="2297"] 東海大の大塚瑠晏（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：169cm／74kg

・生年月日：2003年10月26日

・経歴：東海大相模高 - 東海大

大学トップクラスの守備力と走塁力、シュアな打撃が売りの大塚瑠晏も、オリックス・バファローズがドラフトでほしい選手の一人だろう。

東海大相模高では主将として、3年春の第93回選抜高校野球大会に出場。急性胃腸炎で準々決勝から欠場となったものの、初戦の延長11回に試合を決める安打を放つなど、印象的な活躍を見せた。

東海大に進んでからは2年春にベンチ入りし、同秋には遊撃としてスタメンを勝ち取る。4年生となった今春には、リーグ2位の打率.390を残し、遊撃手としてベストナインにも選ばれた。

獲得できたら、その守備力とバッティングで、現在遊撃のレギュラーを張る紅林弘太郎を脅かす存在になりえるだろう。

勝田成（かつだなる）

[caption id="attachment_234983" align="alignnone" width="530"] 近畿大の勝田成（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：163cm／70kg

・生年月日：2003年6月21日

・経歴：関大北陽高 - 近畿大

リーグ戦通算83試合に出場して、打率.344、106安打、2本塁打、41打点を記録した勝田成の存在も興味深い。

近大で1年秋から二塁のレギュラーを獲得し、ベストナイン4度の実績を残す勝田。

今春のリーグ戦では打率.429をマーク。近大の4季ぶり50度目の優勝に貢献し、最優秀賞選手にも選ばれた。

勝田は打撃だけでなく、走塁センスも持ち合わせている。また、セーフティーバントなどの小技も利き、相手の嫌がる野球を熟知している所も魅力だ。

快足を飛ばして、内野安打も稼げる部分も特徴だ。そのプレースタイルは、”忍者”と称される中日ドラゴンズの二塁手・田中幹也を彷彿とさせる。

これからプロで通用する体力と打撃技術が身につけば、嫌なバッターになれそうな予感だ。

守備固めとしても、代走要員としても幅広い起用法ができそうな勝田。地元関西の選手として、オリックス・バファローズが指名しても面白いかもしれない。

中野大虎（なかのだいと）

[caption id="attachment_229052" align="alignnone" width="530"] 大阪桐蔭高の中野大虎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・生年月日：2007年6月18日

・身長／体重：180cm／89kg

・経歴：大阪桐蔭高

先発・中継ぎの両方をこなせるだけでなく、打者の動きをよく見るクレバーさも兼ね備えた中野大虎。地元のオリックス・バファローズが指名する可能性も、考えられそうだ。

最速145キロ超の直球と制球力が持ち味の中野は、大阪桐蔭高で2年春・夏の甲子園で4試合に登板した。

同春の甲子園では救援で7回を投げて3失点。同夏の甲子園の興南戦では、先発として4安打完封勝利を収めるなど活躍した。

U-18の日本代表にも選出され、先発1試合、中継ぎ2試合の計3試合に登板して3勝0敗をマーク。最高勝率も受賞している。

近年は宮城大弥をはじめ、山下舜平大、宇田川優希、川瀬堅斗など高卒の投手が活躍しているオリックス。

昨季は育成を含め高校生投手を3人、2023年は4人と高校生投手を複数獲得しているところからも、自前の戦力を整えようとする姿勢が見られる。

この傾向を見るに、オリックスが未来のエースになりうる中野を上位指名する可能性もありそうだ。

