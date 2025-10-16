大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間15日終了時点で、ミルウォーキー・ブルワーズとのナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）を2勝0敗でリードしている。シリーズ突破に向け有利な状況だが、キケ・ヘルナンデス内野手に油断は全くないようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

キケはNLCSでは第1戦、第2戦ともに「8番・左翼」でスタメン出場。2戦連続でマルチ安打をマークしチームの勝利に貢献している。

同メディアは「ドジャースは2年連続で、敵地での開幕シリーズを2連勝で締めくくり、ロサンゼルスに戻ることになった。ポストシーズンのチーム成績は現時点で7勝1敗となっている。それでも、ドジャース選手たちはまだ現状に満足するべきではないことを知っている」としつつ、「僕たちの目標はワールドシリーズ（WS）優勝であり、ミルウォーキーでのアウェー2試合に勝つことではない。まだ何も達成できていないんだから」というキケ・ヘルナンデス内野手のコメントを紹介している。

ドジャースは同17日からホームで3連戦を戦う予定だが、この連戦でNLCSに決着をつけることはできるだろうか。

