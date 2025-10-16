来月22日に行われる『EL CLÁSICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE（以下、エル・クラシコレジェンズ）』において、ラウール・ゴンサレス氏やサビオラ氏ら3名の追加出場が決定した。また、16日よりチケット販売を開始していることも併せて伝えている。

詳細は以下の通り。

■『エル・クラシコレジェンズ』開催概要

大会名称：EL CLÁSICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE

開催日：2025年11月22日（土）キックオフ時間未定

対戦カード：バルセロナレジェンド VS レアル・マドリードレジェンド

試合方法：45分ハーフ／90分

放送：未定

主催：NSN Group（株式会社SPORTS&LIFE）

共同主催：株式会社アミューズ、POINT ZERO Co.,Ltd.（株式会社ポイントゼロ）

企画制作：NSN Group（株式会社SPORTS&LIFE）

■「エル・クラシコレジェンズ」主な出場選手

▼バルセロナレジェンド

アンドレス・イニエスタ、リヴァウド、エドガー・ダーヴィッツ、カルレス・プジョル、サビオラ

▼レアル・マドリードレジェンド

ルイス・フィーゴ、グティ、ペペ、ラウール・ゴンサレス、フェルナンド・モリエンテス

※選手事情により、出場選手は変更となる場合がございます。両クラブ他選手は随時公表致します。

■チケット情報

チケット発売日：2025年10月16日（木）10:00 ローソンチケット

先行販売期間：2025年10月16日（木）～11月5日（木）

先行販売特典：抽選で10名様にキープレイヤーサイン付きユニフォームをプレゼント

▼チケット各種

一般チケット

・テーブルシート（1組3席）：33,000円／1組

・カテゴリー1 メイン or バック：24,000円

・カテゴリー2 メイン or バック：18,000円

・カテゴリー3 メイン or バック：13,000円

・カテゴリー4 バルセロナサイド or レアル・マドリードサイド：8,000円

・カテゴリー5 バルセロナサイド or レアル・マドリードサイド：6,000円

・車いす席（付添人1名まで・駐車場付き）メイン or バック：15,000円

VIPチケット

・VIPチケット（ラウンジ・軽食込み）：50,000円

近日発売予定

・【60名様限定】ファンサービスチケット（カテゴリー１センター最前列）

・ミート＆グリートチケット

※一般販売についてはダイナミックプライシングを採用予定。

（VIPチケット、ファンサービスチケット、ミート＆グリートチケットは除く）

※ファンサービスチケット、ミート＆グリートチケットの購入をご検討の方は、

近日中の発表をお待ちいただきますようお願い致します。