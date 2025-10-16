尾道海技学院 尾道海技大学校は、徳島県阿南市にて、六級海技士(航海)短期養成科を2026年1月より開講する。

募集期間は10月21日～12月2日、選考試験日は12月11日、訓練実施期間は2026年1月27～6月26日。訓練実施場所は阿南市商工業振興センター(徳島県阿南市)で、定員12名。

今回開講する「第5回 六級海技士(航海)第一種養成施設」は、航海士や船長となるために、社会人をはじめ高等学校卒業した方や同等の能力を有する18歳以上を対象にしたコース。授業は座学と社船実習(民間の商船)を効果的に組み合わせ、海運業界が求める専門技術や即戦力化に対応した「民間完結型の六級海技士(航海)養成制度」を導入して実施する。

本科を修了することで、本科と海技免許講習の修了証明書が交付され、認定申請をすると「甲板部航海当直部員」資格が取得可能。その後本科を卒業し、6ヶ月の乗船勤務(有給休暇は除く)を経て、身体検査基準に合格することで六級海技士免状(航海)が取得できるという。

募集課程・定員

募集課程は六級海技士(航海)短期養成科、定員12名。

履修期間

履修期間は2026年1月27日～6月26日(予定)。座学は、徳島県阿南市(阿南市商工業振興センター)で実施、必須の海技免許講習は広島県尾道市の尾道海技学院で行う。

乗船実習の2ヶ月は、実習船として認められた船舶で、指導員として認められた航海 士・船長の指導のもと実施する。

入学資格

受講開始日までに18歳に達し、入学試験に合格した者

特典

本科を修了後、甲板部航海当直部員の認定を受けることができる。

卒業後、6ヶ月の乗船勤務履歴(有給休暇は除く)で六級海技士(航海)の受験資格が得られ、筆記試験免除で身体検査のみ受験し、合格すれば六級海技士(航海)免状が取得できる。

船員の「公共職業訓練等」の制度が利用できる。離職後雇用保険受給資格のある者は、公共職業訓練等の指示を受けることによって、受講中に失業保険や技能手当等の受給が可能。

教育訓練給付制度(厚生労働省)指定講座(受講の為に支払った訓練経費の給付) ※詳細は最寄りのハローワークに相談すること

海技教育財団による「奨学金制度」が利用できる。

五級海技士(航海)の筆記試験が受験できる(選択)。

出願手続き

※入学願書、健康診断書はホームページよりダウンロード可

(1)出願書類

入学願書(所定の願書を使用すること)

健康診断書(所定の診断書を使用し、医師の診断を受けること)

写真5枚(3㎝×2.4㎝、最近3ヶ月以内に撮影・上半身脱帽正面、いずれも裏面に氏名・生年月日を記入し、1枚は入学願書に貼り付ける)

卒業証明書または成績証明書(卒業証書のコピー可)

(2)入学選考料：20,000 円

振込先：三井住友銀行 尾道支店、普通口座 355326、(名義)一般財団法人尾道海技学院 公益事業部

(3)出願方法

上記の出願書類を入学願書在中封筒に入れて、出願期間内に送る。入学選考料振込の控え(コピー)も同封のこと。

出願期間は10月21日～12月2日(必着)、出願先は〒722-0025 広島県尾道市栗原東二丁目18－43 一般財団法人 尾道海技学院 尾道海技大学校。

(4)出願上の注意

入学願書は、本人自筆により楷書ではっきり記入のこと。

提出書類は、黒のボールペンまたは黒のペンを使用のこと。

一度受理した出願書類及び選考料は、理由の如何を問わず返還しない。

最少催行人数に達しない場合は、開講しない。

入学試験

入学試験日は12月11日10時より、試験内容は10時より筆記(小論文含む)試験に引き続き面接試験。試験会場は徳島県阿南市富岡町今福寺34－3 阿南市商工業振興センター。都合により別会場になる場合がある。

合格発表・入学手続き

合格発表は12月15日に発送、手続きは合格者に別途案内する。

入学式

令和8年1月27日10時より

学費等

学費等は591,190円、内訳は授業料 348,000円、実習・資格費 176,880円、教本・教材費 35,910円、保険料付保費 30,400円。

別途費用として、作業服代 約28,000円、受講中の滞在費、交通費、社船実習時の食費 概ね40,000～45,000円(1ヶ月あたり)、五級海技士(航海)受験料 約10,000円(選択)。

奨学金制度

公益財団法人海技教育財団による「奨学金制度」が利用できる。本制度は、日本内航海運組合総連合会の支援により運営されており、奨学金貸与額は120万・100万・75万・50万・25万(いずれかを選択)。問合せは海洋共育センターへ。

問い合わせ

募集に関する問い合わせは、尾道海技学院 徳島阿南校 事務局まで。