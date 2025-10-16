「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、千葉ロッテマリーンズが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。

山城京平(やましろきょうへい)

[caption id="attachment_234785" align="aligncenter" width="530"] 亜細亜大の山城京平（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：174cm／71kg

・生年月日：2003年9月20日

・経歴：興南高‐亜細亜大

今季は投手陣のやり繰りに苦しんだ千葉ロッテマリーンズにとって、山城京平は魅力的な存在となるだろう。

興南高時代は3年春にチームが甲子園出場を果たすも、自身は調整不足で聖地のマウンドへ上がれず。甲子園のマウンドへ立つことはなかった。

それでも、亜細亜大への進学後は成長を見せ、4年春のリーグ戦で最速154キロを計測。同年は7試合の登板で防御率1.39をマークし最優秀防御率に輝いた。

174cmと決して身長は高くないが、剛速球が魅力の左腕。即戦力投手として注目を集めている。

ロッテでは今季、左投手で10試合以上に先発登板したのが小島和哉、ブライアン・サモンズのみ。

さらなる先発強化が必要不可欠となる中、救世主として山城に白羽の矢が立つ可能性もありそうだ。

増居翔太(ますいしょうた)

[caption id="attachment_234515" align="aligncenter" width="530"] トヨタ自動車の増居翔太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：172cm／70kg

・生年月日：2000年5月25日

・経歴：彦根東高‐慶應義塾大‐トヨタ自動車

社会人野球のトヨタ自動車で躍動している先発左腕・増居翔太も、千葉ロッテマリーンズの獲得候補になり得る選手だ。

彦根東高では1年秋から外野手としてベンチ入り。翌年からエースとして2年夏、3年春とチームを2度の甲子園に導いた。

3年春の花巻東戦では9回までに14三振を奪い、ノーヒットの圧巻投球を披露。援護点がなくチームは延長戦の末に敗れたが、高いポテンシャルを示した。

高校卒業後は慶應義塾大へ進学し、先発の一角として躍動。3年春､4年春には最多勝に輝くと、指名漏れを経てトヨタ自動車へ入社した。

球速は140キロ台と決して早くはないが、多彩な変化球と卓越した制球力で打者を打ち取る技巧派左腕。

ロッテで技巧派エースとして活躍した成瀬善久のような存在になり得る投手だけに、指名を検討したい選手の1人だ。

齊藤汰直（さいとうたいち）

[caption id="attachment_234783" align="aligncenter" width="530"] 亜細亜大の齊藤汰直（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／90kg

・生年月日：2003年12月7日

・経歴：武庫荘総合高‐亜細亜大

本格派右腕として注目を集めている齊藤汰直。チーム防御率がリーグ6位に沈んだチームにとっては、是が非でも獲得したい選手の一人だ。

武庫荘総合高では甲子園出場の経験はないが、最速149キロを計測するなど、高いポテンシャルを発揮。

亜細亜大に進学すると、1年春からリーグ戦に登板。着実に力を付け、3年春にはチームに欠かせない投手となった。

今春は5試合に登板し、2勝2敗、29奪三振、防御率2.23の好成績をマーク。日米大学野球の日本代表にも選出されるなど存在感を発揮した。

9月24日の駒大戦では143球を投じ8安打2失点完投勝利を挙げるなど、タフネスぶりもアピール。中継ぎとしての経験もあり、プロでも多彩な活躍が期待される。

ロッテは昨年西川史礁、一昨年は上田希由翔と続けて打者を1位指名で獲得しており、今季は即戦力投手の獲得に動く可能性も大いに考えられる。

奥村頼人(おくむららいと)

[caption id="attachment_229051" align="aligncenter" width="530"] 横浜高の奥村頼人（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：179cm／84kg

・生年月日：2007年9月8日

・経歴：横浜高

甲子園で春の優勝、夏のベスト8入りに大きく貢献した横浜高の奥村頼人。ドラフト上位指名は確実とされており、千葉ロッテマリーンズも例外ではないだろう。

横浜高では1年秋から公式戦に出場。2年時からは1学年下となる織田翔希とのWエース体制で神宮大会を制覇した。

今春の選抜大会では4番に座りながらも5試合に救援投手として登板。投打でチームの勝利に貢献し、19年ぶりとなる春・王者に輝いた。

夏の神奈川県大会では2打席連発の本塁打を放つなど打撃面で存在感を発揮。甲子園でも県岐商戦でリリーフ登板したが、延長タイブレークの激戦の末に敗れた。

最速148キロを誇る左腕でありながら、4番打者としての勝負強い打撃力も秘めている二刀流選手。

現段階ではプロで二刀流に挑戦するかはまだ明確にされていないが、今季のドラフト最注目の存在であることは間違いない。

立石正広（たていしまさひろ）

[caption id="attachment_234782" align="aligncenter" width="530"] 創価大の立石正広（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：2003年11月1日

・経歴：高川学園高‐創価大

強打の内野手として注目を集めている立石正広も、千葉ロッテマリーンズのドラフト獲得候補として挙げられる選手だ。

高川学園高では4番打者として打線を牽引し、3年夏に甲子園に出場。本塁打を放つなど持ち味を発揮したが、チームは2回戦で敗れた。

創価大では1年春からリーグ戦に出場し、2年時から主軸に定着するなど、早くから頭角を現した。

3年秋の明治神宮大会では、打率.667と圧巻のパフォーマンスを披露。今春のリーグ戦でも打率.400をマークするなど卓越した打撃能力を発揮した。

その一方で、8月には右足首のじん帯を損傷、10月には腰を痛めて途中交代するなど、故障の影響が懸念されている。

ロッテは昨年のドラフトで西川史礁、一昨年は上田希由翔と続けて大卒野手を1位指名しているが、高い能力を誇る選手だけに3年連続の大卒野手指名の可能性もゼロではない。

繁永晟(しげながあきら)

[caption id="attachment_234781" align="aligncenter" width="530"] 中京大の繁永晟（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：173cm／77kg

・生年月日：2003年4月25日

・経歴：大阪桐蔭高‐中央大

中央大の主将としてチームを牽引している繁永晟。打撃力に課題のある千葉ロッテマリーンズにとっては、獲得を狙いたい存在だろう。

大阪桐蔭高では2年秋からレギュラーに定着。3年春の選抜大会で甲子園出場を果たすと、3年夏にも甲子園に出場し、1回戦の勝利に貢献した。

卒業後は中央大に進学し、3年春から主軸として定着。同春は打率.327の成績を収め首位打者、ベストナインに輝いた。

しかし、主将を任された今春は打率1割台と不振に苦しみ、今秋のリーグ戦も10月14日時点で10試合に出場し打率.108となっている。

それでも、今年の日米大学野球の日本代表にも選出されるなど、持っているポテンシャルは間違いない。

2025年のロッテはチーム打率がリーグ5位と打撃面でも苦しんでおり、打線の火付け役として繁永を指名する可能性も十分に考えられる。

【了】