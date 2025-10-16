読者が主役の走行会｜LVA「Coupes Auto Légende」 in モンレリー

フランスで最も読まれている車趣味の情報誌『La Vie de lAuto（LVA）』。1976年の創刊以来、毎週木曜発売・全64ページ、年52号というペースを今も崩さない。紙媒体が厳しい時代にあってなお、各地のイベント情報、読者参加の広告欄、現場感の濃さで”生活のリズム”として読まれている。そのLVAが主催する催しには、毎年11月のSalon Moto Légende、マニクールでのCoupes Moto Légendeがあり、四輪では昨年スタートしたCoupes Auto Légendeが最新だ。

【画像】「走らせることで遺産を守る」という趣旨のもと、戦前車からニューモデルまでが集う場所（写真40点）

舞台はパリ南のAutodrome de Linas-Montlhéry（モンレリー・サーキット）。1924年誕生、傾斜バンク（anneau de vitesse）とインフィールドを持つ”100年サーキット”である。国際格式の大レースは1995年「1000 km de Paris」を最後に姿を消し、その後はヒストリックやデモ主体へ。実競技としてのミーティングも2004年のGrand Prix de lÂge dOrが一区切りとなった。いまのモンレリーは、走らせることで遺産を守る場所だ。

Coupes Auto Légendeの面白さは、速度ではなく文法の違いを見せることにある。タイム計測も順位もない。参加車は年代と性格で分けたPlateau（プレート）ごとに周回するだけ─それでも退屈しないのは、モンレリーという舞台装置が”動き”を露わにするからだ。たとえば外周バンクからピット前へ降りる接続部の仮設シケイン。車体は横Gを抱えたまま縦荷重に戻すため、ダンパーの減衰、ブレーキ配分、タイヤのサイドウォールといった素性が一瞬で読める。ホームストレート〜ヘアピン→左のVirage de la Fermeは最長全開からの一気の減速と切り返しで、駆動方式ごとの”答え”が変わる。RRは減速姿勢の作り方、FFはごく短いトレイルからの早踏み、FRは回頭後の荷重の置き場が鍵になる―同じコーナーが、車ごとに別の問題集なのだ。

プレート構成はシンプルだ。

- S1：Avant-guerre──プリウォーの軽量スペシャルやサイクルフェンダー勢。軽さと長いストロークで距離を稼ぐ。

- S2：Les populaires──量産大衆車の系譜。都市交通が生んだサスペンションの懐が、バンク離脱で効く。

- S3：Les mini-bombes──小型スポーツ／ホットハッチの密度区。短いホイールベースと強い初期応答が”フェルム”で冴える。

- S4：Les maxi-bombes──大排気量スポーツ＆レーシング。直線での伸びと、減速での姿勢作りが見どころ。

- S5：GT & Prestige（～1980）／S6：GT & Prestige（1980～）──大人の高速グランドツアラー。電子制御以前／以後の”粘り”の差が分かりやすい。

観客の楽しみはコースサイドだけにとどまらない。パドックはもう一つの誌面だ。官用車の保存隊（消防／警察）が実走で往年の装備を見せ、DSの”分解ショー”では外板ボルトオン構造とハイドロの配管が授業のように解説される。クラブ＆ショップのテントには、重整備を施した小排気量車、過給やエンジンスワップで磨き込まれたセダン、メルセデス専門店の希少なコレクション、さらに現代のLamera Cupまで並び、「使って更新するクラシック」というフランス的な態度が生活のスケールで展開される。昼時になれば、A110のフロントトランクが即席カウンターに変わるのもご愛敬。バンクの外側には木立が迫り、風が吹けば枯葉や木の実が舞う。そんな自然と人工の狭間で、機械は淡々と自分の文法を語る。

本稿では各車の素性はキャプションに委ねた。ここで強調したいのは、LVAの読者＝実践者が主役ということだ。S3以前の小排気量スポーツに厚い層が集まり、S4/S5の大径タイヤ・大容量ブレーキがコースの段差をいなす。雑誌が作る”場”に、誌面の読者が自らの解を持ち寄る。だからこのイベントは、単なる走行会でもクラブミーティングでもない。LVAというメディアの読者参加型フェスなのである。

シーズン終盤のモンレリーは、毎年”走り納め”の空気を帯びる。可搬バリアと入念な隊列管理で安全を確保しつつ、走らせ続けることが保存行為であることを体感させるのが、この催しの美点だ。

プレートの短い持ち時間をどう編集するか―それは主催の腕の見せどころであり、同時にこのサーキットが100年愛されてきた理由でもある。

速さより作法。その価値観が共有される限り、モンレリーはこれからも”生きた遺産”として回り続ける。

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI