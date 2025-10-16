「いきなり火中に放り込まれた」佐々木朗希の不調は一時的！　ドジャース…

佐々木朗希 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、13日（日本時間14日）に行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦のミルウォーキー・ブルワーズ戦でリリーフ登板した。しかし、これまでとは打って変わって不調に終わり、即交代となっている。ただ、それは一時的かもしれない。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

佐々木はポストシーズンで試合の最後を締めくくる役割を任されたが、それまで最高の働きを見せていた。特に9日（同10日）のナ・リーグ地区シリーズ第4戦のフィラデルフィア・フィリーズ戦では、8回からの登板で延長含む3回投げて無安打無失点無四球2奪三振の好投を披露し、完璧なピッチングでチームを勝利へ導いている。しかし、今回のブルワーズ戦では、9回を投げ切ることができず1安打1失点2四球0奪三振の成績に終わった。

とはいえ、佐々木はチームメイトからの信頼を失っていない。ウィル・スミス捕手は「彼はいきなり火中に放り込まれたようなものだったと思う。少し疲れてたんじゃないかな？本人は絶対に認めないだろうけどね。プレーオフの精神的ストレス、移動の疲れ、そして肉体的な消耗、全部が重なってくる。それでも彼はまだ良い投球をしていたと思うよ」と述べている。

