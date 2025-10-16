「将来どうなるか」ダルビッシュ有、来季去就が未定！？　米紙は現役実行…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスは13日（日本時間14日）、マイク・シルト監督の電撃辞任を発表した。指揮官が不在になったことで、チーム周辺が慌ただしくなっている。ただ、問題はこれだけではなく、39歳のダルビッシュ有投手の去就も見通しが立っていない。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

ダルビッシュは今季、肘の炎症により故障者リスト入り（IL）し、約4カ月の長期離脱を経験した。最終的に15試合の先発で5勝5敗、防御率5.38、奪三振68をマークしたが、昨季よりも成績は落ちている。2028年まで契約は残っているが、最近ではトレード放出やリリーフ転向、引退や選手兼任監督への以降など、様々な憶測が流れていた。

そんな中、同紙は「5度のオールスター出場経験を持つダルビッシュは、投手としてだけでなくチームの精神的支柱としても大きな存在だ。人格者として知られ、チーム内外から高い尊敬を集めている。ベテラン右腕の将来がどうなるかはまだ分からない。しかし、チーム内には2026年も再び彼とともに戦いたいと願う仲間が多くいることは間違いない」と伝え、現役実行に期待している。

