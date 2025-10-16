「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、読売ジャイアンツが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。

立石正広（たていしまさひろ）

[caption id="attachment_233501" align="aligncenter" width="530"] 創価大の立石正広（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：2003年11月1日

・経歴：高川学園高‐創価大

今年のドラフト市場において、No.1の評価を得ているのが創価大のスラッガー・立石正広だ。主砲・岡本和真のMLB移籍が取り沙汰され、スラッガー獲得が急務となっている読売ジャイアンツが欲しい逸材と言える。

創価大では1年春からリーグ戦に出場し、2年春には打率.500（36打数18安打）、5本塁打、14打点の活躍で打撃3冠（打率、本塁打、打点）を獲得。

さらに、3年時からは大学日本代表に選出。4番打者として打線の中心を任された。

今春は打率.400（40打数16安打）、5本塁打、16打点をマークし、確固たる評価を築いた。また、守備では一塁や三塁を主戦場としていたが、二塁のポジションも守るなど、抜群のセンスも光る。

今秋は右足首の靭帯損傷で出遅れ、復帰後には腰を痛めるなどコンディションに苦心しているが、ドラフト1位指名が確実視されている。

ポスト・岡本にうってつけの存在となるだけに、獲得を狙いたいところだ。

渡邉一生（わたなべいっせい）

[caption id="attachment_234881" align="aligncenter" width="530"] 仙台大の渡邉一生（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：172cm／75kg

・生年月日：2003年12月12日

・経歴：BBCスカイホークス‐仙台大

最速152キロを誇るなど、高いポテンシャルを秘める渡邉一生。左投手が手薄な読売ジャイアンツの補強ポイントに合致した存在だ。

高校時代から硬式クラブチーム・BBCスカイホークス（現：GXAスカイホークス）で、本格派左腕として注目された渡邉。プロ志望届を提出したが、指名漏れを経験した。

その後、仙台大に進学し、1年春からリーグ戦に登板。3年春には6試合（33回2/3）、3勝0敗、43奪三振、防御率0.27と傑出した成績を収め、MVPに輝いた。

同夏には大学日本代表に選出され、先発の一角を任されるなど、世代を代表する投手に成長した。

だが、ドラフトイヤーの今季はやや状態を落としており、今秋のリーグ戦も出遅れた。それでも最速152キロのストレートと、落差の大きいチェンジアップで空振りを量産するスタイルは大きな魅力だ。

巨人の先発ローテーションは、山﨑伊織や戸郷翔征など右投手が主戦を担っており、左の先発候補を狙いたいところだ。

田村剛平（たむらごうへい）

[caption id="attachment_234882" align="aligncenter" width="530"] 京都産業大の田村剛平（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／84kg

・生年月日：2003年8月30日

・経歴：報徳学園高‐京都産業大

大学入学後に大きな飛躍を遂げ、最速153キロの本格派右腕としてプロ注目の存在となっている田村剛平。NPB球団のスカウトが、熱視線を送る投手の1人だ。

報徳学園高時代には2年夏から公式戦のマウンドに上がるも、久野悠斗（現：明治大）らの存在もあり、控え投手に甘んじた。

それでも、京都産業大では1年秋にリーグ戦デビューを果たし、3年春から先発を担うなど、チームのエースへと成長した。

今春のリーグ戦では5試合（43回）を投げ、4勝1敗、39奪三振、防御率1.05の好成績をマーク。今秋は2戦連続で完封勝利を挙げるなど、プロ入りに向けて猛アピールを見せている。

ノビのあるストレートを軸に、カットボールやカーブ、スプリットなど、多彩な変化球を操る。全国大会の出場経験こそないが、ドラフト上位候補に浮上し、注目を集めている。

石垣元気（いしがきげんき）

[caption id="attachment_233508" align="aligncenter" width="530"] 健大高崎高の石垣元気（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投両打

・身長／体重：180cm／78kg

・生年月日：2007年8月16日

・経歴：健大高崎

最速158キロを誇る高校No.1投手と評され、ドラフト1位指名が確実視される石垣元気。読売ジャイアンツの編成とマッチした選手の1人と言える。

健大高崎高では1年春から公式戦に登板すると、2年春の選抜甲子園では150キロを計測。速球派右腕として早くから頭角を現した。

今春の選抜甲子園では、大会史上最速となる155キロをマーク。今夏の群馬県大会、甲子園はリリーフでの登板がメインとなったが、150キロ超えを連発し、ポテンシャルの高さを示した。

9月には、U-18ワールドカップの高校日本代表に選出。自己最速となる158キロを計測し、3試合（7回1/3）の登板で7奪三振、防御率1.23の好成績。全国大会や国際大会で圧倒的な実績を積み上げた。

150キロ超のストレートに加え、140キロ台のカットボールやフォークなど、変化球の精度も高い。

巨人は、昨年のドラフトで超高校級スラッガー・石塚裕惺を指名。投打で将来の中心を担うスター候補を獲得し、チーム編成をより強固なものにしたいところだ。

山城京平（やましろきょうへい）

[caption id="attachment_234880" align="aligncenter" width="530"] 亜細亜大の山城京平（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：174cm／71kg

・生年月日：2003年9月20日

・経歴：興南高‐亜細亜大

“戦国東都”で最優秀防御率を獲得し、一躍ドラフト上位候補に浮上した山城京平。小柄ながら最速154キロを記録するなど、高いポテンシャルが光る逸材だ。

興南高時代は甲子園出場こそ果たせなかったが、1年秋から公式戦に登板するなど、主戦投手として活躍。

亜細亜大では1年春のリーグ戦から登板機会を掴み、3年秋には先発の座を奪取した。

今春は7試合（32回1/3）を投げ、2勝2敗、32奪三振、防御率1.39の好成績で最優秀防御率を獲得。今夏に開催された日米大学野球の日本代表に選出されるなど、瞬く間にドラフト上位候補に浮上した。

トルネード気味の投球フォームから150キロ超のストレート、チェンジアップ、スライダーなど、多彩な変化球を投じる山城。読売ジャイアンツは、井上温大に次ぐ先発左腕が不在となっており、マッチした選手と言えるだろう。

松井蓮太朗（まついれんたろう）

・投打：右投左打

・身長／体重：176cm／78kg

・生年月日：2007年8月3日

・経歴：豊橋中央高

豊橋中央高の司令塔として、同校初となる甲子園出場の原動力となった松井蓮太朗。読売ジャイアンツは高卒6年目・山瀬慎之助以降の若手捕手がいない状況にあり、指名を検討したい存在だ。

豊橋中央高では1年秋から正捕手に定着し、クリーンアップを任された松井。2年夏の愛知県大会では、ベスト8進出に貢献した。

今夏の愛知県大会でも、打率.464（28打数13安打）、6打点、2盗塁の好成績をマーク。本塁打こそなかったが、5本の二塁打を放つなど打力の高さを示した。

攻守でチームを牽引し、初の聖地に導くと、甲子園では初戦で準優勝の日大三高に敗れたものの、松井自身はマルチ安打を記録した。

巨人は岸田行倫、甲斐拓也など主力クラスの捕手陣を揃えるが、キャッチャーは育成に時間を要するポジションでもある。山瀬らが控えているものの、有望な高卒捕手を獲得しておきたいところだ。

