オルタナティブバンドCVLTE、12月に3rdアルバムリリース決定

北海道札幌を拠点に活動する3人組オルタナバンドCVLTEが、3rd Album『PHOBIA SYNDROME』を12月に配信リリースすることを発表した。
海外アーティストとのコラボレーション楽曲も収録されたEP『the voYd cried whY.』を6月に配信リリースし、8月15日（金）には豊洲PITで開催されるCHASE ATLANTICの初来日公演にもゲスト出演。10月15日にはシングル「shinjuku syndrome.」をリリースしたばかりのCVLTE。
アルバムのリリース日や収録楽曲の詳細は後日発表予定される。さらに、1年ぶりとなる3大都市を巡るワンマンツアー”PHOBIA SYNDROME”のチケット一般販売が10月18日（土）10時よりスタートとなる。
＜リリース情報＞
CVLTE
Single「shinjuku syndrome.」
2025年10月15日（水）リリース
http://cvlte.lnk.to/shinjukusyndrome
CVLTE
EP『the voYd cried whY.』
2025年6月25日（水）リリース
https://cvlte.lnk.to/thevoYdcriedwhY
＜ライブ情報＞
CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”
【大阪公演】
2025年11月14日（金）Yogibo META VALLEY
18:30開場/19:00開演
【東京公演】
2025年11月22日（土）WOMBLIVE
17:30開場/18:00開演
【愛知公演】
2025年12月6日（土）BOTTOM LINE
17:30開場/18:00開演
【チケット料金】
オールスタンディング
前売り /￥5,000（税込み）
※1ドリンク代別途必要
※未就学児童入場不可
【チケット情報】
一般発売：10/18（土）10:00〜
チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/cvlte-tour25/
ローソンチケット
イープラス
※各先行の受付期間及び詳細は、受付サイトよりご確認ください。