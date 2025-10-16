オルタナティブバンドCVLTE、12月に3rdアルバムリリース決定

北海道札幌を拠点に活動する3人組オルタナバンドCVLTEが、3rd Album『PHOBIA SYNDROME』を12月に配信リリースすることを発表した。

海外アーティストとのコラボレーション楽曲も収録されたEP『the voYd cried whY.』を6月に配信リリースし、8月15日（金）には豊洲PITで開催されるCHASE ATLANTICの初来日公演にもゲスト出演。10月15日にはシングル「shinjuku syndrome.」をリリースしたばかりのCVLTE。

アルバムのリリース日や収録楽曲の詳細は後日発表予定される。さらに、1年ぶりとなる3大都市を巡るワンマンツアー”PHOBIA SYNDROME”のチケット一般販売が10月18日（土）10時よりスタートとなる。

＜リリース情報＞

CVLTE

Single「shinjuku syndrome.」

2025年10月15日（水）リリース

http://cvlte.lnk.to/shinjukusyndrome

CVLTE

EP『the voYd cried whY.』

2025年6月25日（水）リリース

https://cvlte.lnk.to/thevoYdcriedwhY

＜ライブ情報＞

CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”

【大阪公演】

2025年11月14日（金）Yogibo META VALLEY

18:30開場/19:00開演

【東京公演】

2025年11月22日（土）WOMBLIVE

17:30開場/18:00開演

【愛知公演】

2025年12月6日（土）BOTTOM LINE

17:30開場/18:00開演

【チケット料金】

オールスタンディング

前売り /￥5,000（税込み）

※1ドリンク代別途必要

※未就学児童入場不可

【チケット情報】

一般発売：10/18（土）10:00〜

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/cvlte-tour25/

ローソンチケット

https://l-tike.com/cvlte/

イープラス

https://eplus.jp/cvlte/

※各先行の受付期間及び詳細は、受付サイトよりご確認ください。