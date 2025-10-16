大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミルウォーキー・ブリュワーズとのナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）で2連勝スタートを切った。シリーズ突破に向け大きく前進したが、マックス・マンシー内野手は現状に満足していないようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

同メディアによると、マンシーは第2戦後に「ポストシーズンが始まる前に、先発投手陣がチームを牽引すると言っていたが、今のところはまさにその通りだ。8試合を消化して、7試合がクオリティスタート。これはかなりすごいことだ。勝利への秘訣を掴もうとするなら、まずはそこから始めるべきだ」と投手陣を称賛。

その上で、「少なくとも攻撃面では、まだ活かせるチャンスはある。投手陣がこれまで以上にレベルアップできるとは言い難いが、我々の立場からすれば、活かせる場面はまだいくつかある。まだもう一段上のギアがあると思う」と、自身を含めた野手陣に奮起を促したという。

ドジャースはワイルドカードシリーズ（WCS）では2試合で18得点を挙げていたが、続くナショナルリーグディビジョンシリーズ（NLDS）は4試合13得点、NLCSも2試合7得点と少し打線の勢いが落ちている。この点を改善できればさらに勢いに乗っていけるとマンシーは考えているようだ。

