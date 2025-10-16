チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督に1試合のベンチ入り禁止処分が下された。15日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

マレスカ監督は今月4日に行われたプレミアリーグ第7節のリヴァプール戦（◯2－1）で、90＋5分にエステヴァンが劇的な決勝点を挙げた際に選手たちの下へと走って行って一緒に喜んだことで、テクニカルエリアを離れたため、アンソニー・テイラー主審から2枚目のイエローカードが提示され、退場となっていた。

これを受け、FA（イングランドサッカー協会）は「監督は試合中に不適切な行動、あるいは暴言や侮辱的な発言、あるいは行動をとったとして、96分頃に退場処分となった」と声明を発表。マレスカ監督には1試合の出場停止処分が下されたほか、試合序盤に反抗的な態度でイエローカードを受けていたことによって8000ポンド（約160万円）の罰金処分も下されている。

なお、2024年夏にチェルシーの指揮官に就任したマレスカ監督にとっては、累積3枚のイエローカードによって出場停止となった今年4月以来、2度目のベンチ入り禁止処分に。これにより、18日に行われるプレミアリーグ第8節のノッティンガム・フォレスト戦はアシスタントコーチのウィリー・カバジェロ氏が指揮を執ると見られている。

