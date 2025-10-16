森保体制下の得点ランク1位に輝いたのは…[写真]=金田慎平

　14日にブラジル代表を3－2で撃破した日本代表。森保一監督が2018年7月に就任して以来、日本代表は国際Aマッチ99試合を戦い、68勝13分18敗という戦績を残している。積み重ねてきた総得点は「244」。ここでは、データサイト『Transfermarkt』を参照し、森保体制下でプレーした日本代表選手の得点ランキングTOP10を紹介する。

　得点ランキング1位に輝いたのは、ブラジル代表戦で反撃の狼煙を上げるゴールを決めたMF南野拓実（モナコ／フランス）。森保監督体制下で69試合に出場して25得点を記録し、MFながらトップに立った。続いて、FW大迫勇也（ヴィッセル神戸）が24試合17得点で2位にランクイン。3位は、ブラジル代表戦で逆転弾を挙げた上田綺世（フェイエノールト／オランダ）の34試合16得点となっている。

　また、4位に63試合14得点で伊東純也（ヘンク／ベルギー）、5位には46試合11得点で鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）がランクインした。なお、MF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）は46試合7得点で得点ランク11位と、惜しくもTOP10入りとはならかった。

　森保監督の下でプレーした日本代表選手の得点ランキングTOP10は以下の通り。

◆■森保ジャパン得点ランキング（2025年10月16日時点）

1位　南野拓実（モナコ／フランス）　69試合／25得点
2位　大迫勇也（ヴィッセル神戸）　24試合／17得点
3位　上田綺世（フェイエノールト／オランダ）　34試合／16得点
4位　伊東純也（ヘンク／ベルギー）　63試合／14得点
5位　鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）　46試合／11得点
6位　堂安律（フランクフルト／ドイツ）　60試合／10得点
〃　  小川航基（NEC／オランダ）　12試合／10得点
8位　中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）　20試合／9得点
9位　田中碧（リーズ／イングランド）　34試合／8得点
〃　  三笘薫（ブライトン／イングランド）　29試合／8得点

