14日にブラジル代表を3－2で撃破した日本代表。森保一監督が2018年7月に就任して以来、日本代表は国際Aマッチ99試合を戦い、68勝13分18敗という戦績を残している。積み重ねてきた総得点は「244」。ここでは、データサイト『Transfermarkt』を参照し、森保体制下でプレーした日本代表選手の得点ランキングTOP10を紹介する。

得点ランキング1位に輝いたのは、ブラジル代表戦で反撃の狼煙を上げるゴールを決めたMF南野拓実（モナコ／フランス）。森保監督体制下で69試合に出場して25得点を記録し、MFながらトップに立った。続いて、FW大迫勇也（ヴィッセル神戸）が24試合17得点で2位にランクイン。3位は、ブラジル代表戦で逆転弾を挙げた上田綺世（フェイエノールト／オランダ）の34試合16得点となっている。

また、4位に63試合14得点で伊東純也（ヘンク／ベルギー）、5位には46試合11得点で鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）がランクインした。なお、MF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）は46試合7得点で得点ランク11位と、惜しくもTOP10入りとはならかった。

森保監督の下でプレーした日本代表選手の得点ランキングTOP10は以下の通り。

◆■森保ジャパン得点ランキング（2025年10月16日時点）

1位 南野拓実（モナコ／フランス） 69試合／25得点

2位 大迫勇也（ヴィッセル神戸） 24試合／17得点

3位 上田綺世（フェイエノールト／オランダ） 34試合／16得点

4位 伊東純也（ヘンク／ベルギー） 63試合／14得点

5位 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド） 46試合／11得点

6位 堂安律（フランクフルト／ドイツ） 60試合／10得点

〃 小川航基（NEC／オランダ） 12試合／10得点

8位 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス） 20試合／9得点

9位 田中碧（リーズ／イングランド） 34試合／8得点

〃 三笘薫（ブライトン／イングランド） 29試合／8得点

【動画】日本代表がブラジル代表に逆転勝利！ 全3ゴールをピッチサイドからお届け