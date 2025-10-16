「行使した時点で発動」今永昇太との球団オプションに難あり？　米メディ…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、今オフに自身の将来を左右する重要な交渉を控えている。カブスには球団オプションを行使する権利があるが、簡単には決断できない理由があるようだ。米メディア『カブス・インサイダー』が報じている。

今永は2024年1月に横浜DeNAベイスターズからカブスへ移り、ルーキーシーズンながら29試合に登板し15勝3敗、防御率2.91、奪三振174をマーク。オールスターゲームにも選出され、加入初年度から印象的な活躍を見せた。今季も序盤から“エース級”と思えるほどのパフォーマンスを披露している。

しかし、シーズン終盤には被本塁打の多さが目立つようになり、ポストシーズンでも先発が確約されなかった。好不調の波が大きいことは、カブスが決断するのを難しくする要因の一つになっている。だが、それ以上に厄介な問題があるようだ。

同メディアによると「この3年オプション、または来季後の2年オプションのいずれかを球団が行使した時点で、完全トレード拒否条項が発動する。これは球団の柔軟性をさらに制限するため、判断を左右する要素になり得る」という。今永は32歳、年齢的に衰えが始まってもおかしくない。カブスが同選手の将来をどう見ているかが、交渉の鍵となりそうだ。

