イタリア紙『トゥットスポルト』は15日、ゴールデンボーイ賞の候補者20人とワイルドカードの5人を発表した。

ヨーロッパでプレーする最も活躍した21歳以下の選手に贈られる同賞は、2003年に設立。過去にはアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（当時バルセロナ）や、フランス代表FWキリアン・エンバペ（当時パリ・サンジェルマン）らが受賞してきた。昨年はバルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが受賞していた。

今年の候補者にはフランス代表FWデジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）やブラジル代表FWエステヴァン（チェルシー）、トルコ代表MFアルダ・ギュレル（レアル・マドリード）などが選出。なお、昨年受賞したヤマルは同賞を2度受賞することはできない規定により、リストから外れている。

ノミネートされた20人と主催の『トゥットスポルト』が選出したワイルドカードの5人は以下の通り。※（）内は右からポジション／国籍／所属クラブ

▼候補者20人

パウ・クバルシ（DF／スペイン／バルセロナ）

デジレ・ドゥエ（FW／フランス／パリ・サンジェルマン）

ディーン・ハウセン（DF／スペイン／レアル・マドリード）

ケナン・ユルディズ（FW／トルコ／ユヴェントス）

マイルズ・ルイス・スケリー（DF／イングランド／アーセナル）

ウォーレン・ザイール・エメリ（MF／フランス／パリ・サンジェルマン）

アルダ・ギュレル（MF／トルコ／レアル・マドリード）

フランコ・マスタントゥオーノ（MF／アルゼンチン／レアル・マドリード）

イーサン・ヌワネリ（MF／イングランド／アーセナル）

ヨレル・ハト（DF／オランダ／チェルシー）

ジオバニー・クエンダ（FW／ポルトガル／スポルティング）

エステヴァン（FW／ブラジル／チェルシー）

レニー・ヨロ（DF／フランス／マンチェスター・ユナイテッド）

セニー・マユル（MF／フランス／パリ・サンジェルマン）

ニコ・オライリー（MF／イングランド／マンチェスター・シティ）

エリース・ベン・セギル（MF／モロッコ／レヴァークーゼン）

ヴィクトル・フロホルト（MF／デンマーク／ポルト）

ルーカス・ベリヴァル（MF／スウェーデン／トッテナム・ホットスパー）

アーチー・グレイ（MF／イングランド／トッテナム・ホットスパー）

ママドゥ・サール（DF／フランス／ストラスブール）

▼ワイルドカード

ジョーブ・ベリンガム（MF／イングランド／ドルトムント）

フランチェスコ・ピーオ・エスポージト（FW／イタリア／インテル）

ロドリゴ・モラ（MF／ポルトガル／ポルト）

ジョヴァンニ・レオーニ（DF／イタリア／リヴァプール）

アレクサンダル・スタンコビッチ（MF／セルビア／クラブ・ブルッヘ）