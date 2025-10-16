マンチェスター・ユナイテッドに所属するアルゼンチン代表DFリサンドロ・マルティネスが、まもなく全体練習に復帰するようだ。15日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

L・マルティネスは、昨季のプレミアリーグ第24節クリスタル・パレス戦で負傷交代したあと、左ひざの前十字じん帯を断裂したことが判明。離脱期間は8カ月以上とされたいた。

報道によると、L・マルティネスは今週中にも全体練習に参加できる見込みとのこと。また、チームメイトのブラジル代表MFカゼミーロがクラブ公式サイトで「リチャは（復帰への）最終段階に入っている」と述べており、左ひざの状態も、先週末に良好と診断されたようだ。ただし、左ひざの前十字じん帯断裂という重傷を負ったことから、復帰を急ぐことはないとも伝えられている。

なお、地元メディア『Manchester Evening News』によると、9月20日のチェルシー戦を最後に離脱が続いているモロッコ代表DFヌサイル・マズラウィは、19日に行われるプレミアリーグ第8節リヴァプール戦で復帰する見通しだdという。

