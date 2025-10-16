マンチェスター・ユナイテッドOBの元デンマーク代表GKピーター・シュマイケル氏が、同クラブからナポリにローン移籍したデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドの活躍に言及した。15日、イギリスメディア『BBC』が同氏のコメントを伝えている。

現在22歳のホイルンドは、2023年8月にアタランタからマンチェスター・ユナイテッドに移籍。しかし、昨季はプレミアリーグで32試合に出場して4ゴール1アシストと、物足りない成績でシーズンを終えた。

すると、今年9月にマンチェスター・ユナイテッドからナポリにローン移籍。新天地ではここまで公式戦6試合で4ゴールと、かつての輝きを取り戻しつつある。

シュマイケル氏は、イギリスメディア『BBC』のポッドキャストで「私は2年と半年の間にわたって、『経験を積めば、彼はマンUで年間25ゴールを決めるストライカーになれる』と言ってきた」とホイルンドの能力を評価し、「彼が昨季、あまりゴールを決めなかったという理由で手放し、ホイルンドに旅客機のファーストクラスのようなサービスを提供できたであろうマテウス・クーニャとブライアン・ムベウモ、そしてベンヤミン・シェシュコを獲得した」と、古巣の補強戦略に疑問を呈した。

また、同じくマンチェスター・ユナイテッドからナポリに移籍し、昨季はセリエAMVPに輝いたスコットランド代表MFスコット・マクトミネイについても、「彼はナポリで何をしているんだ？ 彼こそマンチェスター・ユナイテッドにぴったりだというのに」とコメント。「彼の多才さが仇となってしまった。監督たちは、彼を中心にチームを組み立てようとするほど、彼を信用しなかった。彼らは型にはまった選手を欲しがる。彼は何度もその犠牲になったんだ」と述べ、古巣から去ってしまったことを悔やみ、こう続けた。

「なぜ2人がナポリにいるのか理解できない。ラスムス・ホイルンドほどマンチェスター・ユナイテッドのために情熱を燃やせる選手はいない。10歳の頃からマンチェスター・ユナイテッドでプレーすることを夢見ていたほど、彼は熱狂的なファンなんだ」

【ハイライト動画】デ・ブライネ→ホイルンドのホットライン vsスポルディング