2025.10.16 18:00 阪神甲子園球場
-
OUT
6番 山本 祐大 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
4番 筒香 嘉智 レフトフライ 1アウト
-
OUT
6番 前川 右京 見逃し三振 3アウト
-
OUT
Ｄ0-2阪
5番 大山 悠輔 センター犠牲フライ 阪神得点！ Ｄ 0-2 阪 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
Ｄ0-1阪
4番 佐藤 輝明 レフトツーベースヒット 阪神得点！ Ｄ 0-1 阪 ランナー：2、3塁
-
OUT
3番 森下 翔太 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
-
OUT
2番 中野 拓夢 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
3番 佐野 恵太 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 桑原 将志 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
1番 蝦名 達夫 ショートゴロ 1アウト