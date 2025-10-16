フジテレビ系バラエティ特番『あの金どこいった? ～逆転人生にかける有名人～』が、きょう16日(19:00～)に放送される。

草なぎ剛とホラン千秋医が初タッグでMCを務める同番組は、かつて大金を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人たちに直撃取材するもの。

かつて絶頂期には年商十数億円を誇った大阪の高級料亭「船場吉兆」だが、2007年、食品偽装問題が発覚。記者会見での“ささやき女将”の姿が強烈な印象を残し、客離れはますます進み、翌年にはついに廃業した。

その“ささやき女将”こと湯木佐知子社長(当時)の次男で、当時取締役を務めていた湯木尚二氏は、38歳にして家も職も失い、手元に残った全財産はわずか99万円だったという。だが、「この十字架は一生背負っていかなきゃいけない」と覚悟を決め、時給800円の皿洗いから再出発。

それから約17年、料理人として見事復活を遂げ、現在は大阪市内で日本料理店4店舗を経営している。果たして、彼はどのようにしてどん底からはい上がったのか。知られざる壮絶な復活劇に迫る。

ほかにも、事務所との大ゲンカで稼いだ50億円が水の泡で借金地獄になった泉ピン子、総額2億円の収入が消えた元光GENJI・大沢樹生、人気絶頂の裏で1億円の借金を抱えた杉田かおる、さらには野村宏伸、亀田興毅、久慈六郎、井谷正充らが登場する。

MCのコメントは、以下の通り。

――印象に残った“お金を失った”有名人の方を教えてください。

草なぎ「どの方の話も本当にそれぞれのドラマがあって、見ごたえがありました。泉ピン子さんには日頃からお世話になっていますし、大沢樹生さんには昔、僕がバックダンサーとして付いていたこともあって、特に思い入れがあります。みなさんの話に引き込まれたんですが、あえて１人選ぶなら…『ぷよぷよ』を作った仁井谷（正充）さんですね。大きな失敗を経験した後、今は家賃月５万円のアパートに住みながら、もう一度ゲーム作りに挑戦しているそうで。彼の姿は、この番組を象徴しているように感じました」

ホラン「私はやっぱり久慈（六郎）さんが印象的でした。今回登場する方の中で、“モテたい”という気持ちが原動力になっていたのは久慈さんだけで（笑）、“モテ”に翻弄（ほんろう）されたジェットコースター人生だなぁと。人間味があって、見ていて“幸せになってほしい”と心から思いました」

草なぎ「久慈さん、良かったですよね～。女性にどんどんお金を使ってしまうし（笑）。しかも、恋人と久しぶりに会ったのに、真っ先に“他に男がいないか”をチェックするっていう…ああいう関係、なかなか見られないですよ！」

――お２人は「あの金どこいった？」という経験をされたことはありますか？

草なぎ「VTRを見ながら、“これ、自分のことじゃん…”と思い当たる場面もあって。これをきっかけに、ちゃんと気をつけようって思いました（笑）」

ホラン「私は基本的に、“失敗したくない派”なんです。やっぱりお金を稼ぐのって大変なことなので、簡単にパッと使うことができなくて…」

草なぎ「ホランさん、ちゃんとしてるな～！（笑）僕なんか“お金を残しておいてもしょうがない”って思っちゃうタイプで。それなら、手元にモノが残る方がいいなって」

ホラン「草彅さんは“使うことに喜びを感じるタイプ”ですね（笑）。でも、本当に面白くて考えさせられる番組でしたよね」

草なぎ「ほんとにそう！お金って、誰にとっても身近なテーマだし、ここまで本音で語れる番組って、なかなかないと思うんですよね。内容も深くて、哲学的なところもあるし。僕は、この番組はレギュラー化すべきだと本気で思っています。もしレギュラーになったら、出演料は使わず、番組のためにしっかり貯金します！（笑）」

【編集部MEMO】

草なぎ剛は「ホランさんと、わたくし草なぎが、最高のタッグでお届けする番組です! ホランさんがしっかり進行してくれるおかげで、僕はもう自由にしゃべっているだけなんですけど(笑)。でも、この凸凹コンビ感がまた絶妙で、こんなMCスタイル、なかなかないと思いますね。それにしてもこの番組は、VTRの出来が素晴らしい! リサーチも編集も、プロの技がギュッと詰まっていて、抜かりなし。どれも100点満点です! お金の大切さを学ぶことができるだけじゃなく、人生とお金に関する深い哲学も隠されていて。まさに今の時代のテレビにぴったりな内容だと思いますね。特に、金遣いがかなりゆるい僕にとっては、学ぶことばっかりで。そもそも僕、VTRに登場する方々の思考が全部わかっちゃうんですよ(笑)。だから正直、僕が一番、この番組のMCに適任だと思います!(笑)」とコメントしている。

(C)フジテレビ