アイドルグループ・WEST.の濱田崇裕が、11月6日～9日に開催される「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント2025」の大会アンバサダーに就任し、このほど、大阪・カンテレ本社で取材に応じた。

地上波放送は、11月7日(25:15～ ※カンテレローカル)、8日(14:35～ ※カンテレ・フジテレビ系全国ネット、一部地域のぞく)、9日(16:05～ ※全国ネット)を予定している。

濱田崇裕

濱田は昨年の大会で、“TV中継アンバサダー”として初めて現地でプロの試合を目撃。そのときを振り返って、「実際に選手の皆さんのプレーを間近で拝見して、思っていた以上に皆さんがプレー中はとてもリラックスされていることに驚きました。そして何より印象的だったのは、ドライバーやアイアンのインパクト音です。“あの音がすごい”と聞いてはいましたが、実際に生でその瞬間を体感すると、その迫力と衝撃に本当に驚かされましたね」と、間近で感じた迫力を興奮気味に語った。

また、初めて挑戦した中継コメンタリー(ゲスト解説)についても、「プロの方に、前から聞いてみたかった質問を直接できたのが本当にうれしかったです。僕、ドライバーショットで右に曲がるスライスをよくしてしまうんですが、“プロの方でも試合中にそういうことってあるんですか?”と聞いたら、“あるよ”と即答してくださって。さらに“そういう時どうするんですか?”と聞いたら、“左を向くしかないね”と笑いながら答えてくださって、なんだかすごく親近感が湧きました。プロでも同じようなことがあるんだなと知って、ますます練習に行きたくなりました!」と、自身のゴルフプレーにも良い影響を受けた様子。

ゴルフ歴はもうすぐ5年。改めてゴルフを始めたきっかけを聞いてみると、「こんなきっかけを話していいのか分からないんですけど…(笑)、実はゴルフを始めたきっかけは、保育園からの幼なじみなんです。彼が仕事を始めたタイミングでゴルフも始めていて、“ゴルフをやった方がいいよ“と言われたのがはじまりでした」と、幼なじみの一言がきっかけだったことを明かした。

続けて「最初は“えっ? 大丈夫よ、ゴルフなんかしなくても”って思ってたんです。でも僕、お酒が飲めないので飲み会の場に参加することがあまりなくて。“それならゴルフやっといた方がいいよ。一瞬で仲良くなれるから!”と誘われて、初めてゴルフに行ってみたんです。そしたらもう、その日の帰り道には全身のゴルフグッズをそろえてました(笑)。形から入って、道具も服装も靴下まで全部! そこからどんどんハマっていって、いろんな動画を見たり、ご縁があったプロの方とコースを回らせてもらったりして、気づけばトントントンと世界が広がって、友達もたくさん増えました」と、“ゴルフ沼”にハマることになった経緯を楽しそうに語った。

今回は“大会アンバサダー”という大役への就任。オファーを受けた時の心境を聞くと、「最初は“本当に僕でいいんですか?”って思いました。特にテレビをご覧になるゴルフファンの皆さんにご迷惑をおかけしないように…と、いろいろ考えましたが、僕の“ゴルフが大好き”という気持ちと、その熱意は本物です。これからはアンバサダーとして、ゴルフが好きな方はもちろん、まだあまり興味のない方にも大会を楽しんでいただけるように、精一杯頑張っていきたいと思います」と、表情を引き締めながらも、前向きな姿勢を見せた。

また今回の就任について、濱田がゴルフを楽しむYouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です』で共演する向井康二(Snow Man)には「悔しがるから言ってなかったんですけど、今日(取材会当日)伝えました(笑)」と告白。「今日の朝、新幹線の移動中に(メールで)伝えたら“なに!?”って喜んでくれました。“何かメッセージちょうだい”って言ったら、“ハマちゃんもそうだけど、男子プロの人たちのように＜お上手＞になれるように僕も頑張りますって伝えといてください”って返ってきました(笑)」と、2人のチャンネル名にかけたちゃめっ気たっぷりのメッセージが届いたことを明かし、仲の良さがうかがえた。

今大会と並行して、会場では入場無料のイベント「ACNゴルフェス2025 in 三木」も開催。11月8日には、濱田も会場内ギャラリープラザで行われるトークイベントに参加を予定している。今回初めてとなるイベント参加に、「どんなことをお話できるかは僕もまだ分かっていないんですが、ゴルフのこともたくさん話したいですし、トークイベントだけじゃなくて、おいしいご飯もいっぱいあると聞いているので、フェスみたいな感じで“ゴルフ場でこんな感じで楽しめるんだ”って思っていただけたらいいですね。ゴルフ好きなお客さんはもちろん、家族でも楽しめるかなと思います」と、期待を膨らませた。

最後に濱田は「微力ではありますが、大会アンバサダーとして、初めてゴルフ中継を見られる方にも、現地の三木ゴルフ倶楽部に足を運んでくださる方にも、楽しんでいただけるような大会にしたいなと僕も思っております。ゴルフに興味のない人にもどんどん興味を持っていただいて、実際にプレーして人生が変わるような経験をしてほしいなと思います。あとは、選手の皆さんに敬意を持って、皆さんが良いプレーができるように、僕が何かを変えられるわけじゃないですけど、少しでも楽しい大会にできればいいなと思っております!」と、力強く意気込みを語った。

濱田も参加する「ACNゴルフェス2025 in 三木」は、大会期間中、会場の三木ゴルフ倶楽部(兵庫県三木市)で行われる入場無料イベント。4日間を通してギャラリープラザでは、ゴルフ好きでも知られるタレント・稲村亜美が総合MCを務めるステージイベントが行われ、濱田が参加する11月8日は、トークショーを行う。ほかにも、鳥谷敬氏、糸井嘉男氏ら阪神タイガースOB、日本ハムファイターズOBの斎藤佑樹氏ら、トップアスリートOB・OGによるトークショーも開催予定。このほか、音楽ライブに地元の芸能・ダンスなど、多くの演目を予定している。