AQUARIUM×ART átoaは、アトアで暮らすアメリカビーバーをテーマにした「第3弾アトア缶バッジ」のデザインをSNSで募集し、多数の応募の中から選ばれた作品を採用した缶バッジ(1回500円)を、2025年10月11日より3階FOYERのカプセルトイで販売する。

今回の募集では、同館のスタッフでも撮影が難しいアメリカビーバー「マン」のさまざまな表情や姿をとらえた写真が多数寄せられた。どの作品も「マン」への愛情が感じられる1枚となっており、応募写真は、InstagramやXで「#第3弾アトア缶バッジ」を検索すると閲覧できる。

タイトル:あくびの花、爛漫に

撮影者コメント:真夏日の昼下がり3時間マンくんの観察をしました。すやすや、むにゃむにゃ、よ～ん(あくび)、もぞもぞ、カチカチ(歯を鳴らす音)の繰り返し。そんな中の「よ～ん」の瞬間を押さえた1枚です。激カワだマン♡

タイトル:水の中のマン

撮影者コメント:立ち上がって正面を向いたマンくんを収めることが出来た1枚です。ビーバーのかわいいお顔(特にマンくんかわいいですよね!)とパーツをじっくり観察できるので、お気に入りの1枚です!

タイトル:正面マンくん

タイトル:だいマンぞく

撮影者コメント:マンくんがatoaに来てから初めて会えた日。夕方までぐっすり眠っていて、久しぶりに会えたマンくんはふわふわのかわいいねぼすけさんでした。これからもたくさんの幸せに包まれますように。

タイトル:おはよう!にっこりマンくん

撮影者コメント:2025年08月24日のマンくん。15時頃にモゾモゾと起きてきてしばらく毛づくろいした後こちらを向いてニッコリ笑ってくれました! いろんな表情があるとってもかわいいすてきなビーバーマンくんです!

タイトル:マンリッチメント

撮影者コメント:ビーバー本来の主食である枝葉をご用意くださっていることと、アトアでは寂しくなりがちな背景に緑を入れたいという思いをあわせて、枝葉と一緒に撮りました。