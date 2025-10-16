元プロ野球選手でプロ野球解説者の真中満氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で8日に公開された動画に出演。ヤクルト・村上宗隆のメジャー挑戦における懸念点を指摘した。

「なかなか大変かなって気はしますよ」

以前よりメジャー志望を公言している村上。今シーズンは開幕後に上半身のケガで離脱するも、7月29日に1軍復帰してからは打ちまくり、最終的に56試合に出場して打率.273、22本塁打、47打点という成績だった。

その村上がメジャー移籍した際の成績について、鈴木健氏が「20本以上は打てる力は十分あると思います。逆方向にもホームラン打てるし」と予想する一方で、真中氏は「僕は、スピードにどこまでついていけるかっていうところが少し不安な部分があって」とコメント。

続けて、真中氏は「たとえば、ジャイアンツのライデル・マルティネスと村上選手が互角に戦ってるかと言うと、そうでもないじゃないですか。やっぱり抑えられてしまう」と例に挙げつつ、「あのクラスと対等で戦ってて、メジャーで通用すると思うんで。そうなると、そのクラスとは厳しいと思うので、先発の3番手、4番手を打っていく感じになるから、なかなか大変かなって気はしますよ」と説明した。

すると、この意見に対し、鈴木氏は「でもね、マルティネス投手とは1打席しか勝負しないじゃないですか。これが4打席だったらわからないですよ」と、先発投手が相手で打席数が増えると結果も違ってくるのではないかと、村上の奮起に期待していた。