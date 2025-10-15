プロ野球のドラフト会議で1位指名を受けることは、選手にとって最高の栄誉だ。球団の未来を託され、ファンの期待を一身に背負う。しかし、その重圧やけがの影響で、球団の期待に応えられずに歯がゆい思いをする選手も少なくない。今回は、今季に戦力外通告を受けたドラフト1位選手を取り上げる。（文・シモ）

森木大智

阪神タイガースの森木大智（写真・産経新聞社）

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／94kg

・生年月日：2003年4月17日

・経歴：高知高

・ドラフト：2021年ドラフト1位（阪神）

高卒4年目の森木大智は、今オフに戦力外となってしまった。

「スーパー中学生」と話題になった森木は、高知高に進学。甲子園出場経験はないが、球速と変化球のコンビネーションが注目された。

スカウトの高い評価を得て、2021年ドラフト1位で阪神タイガースに入団。ルーキーイヤーの2022年8月28日の中日戦でプロ初先発を果たすと、最速150キロ超の直球を主体に、カーブなどの変化球を交えた投球を披露。6回3失点で負け投手になるも、終始落ち着いたピッチングを見せた。

しかし、続く9月10日のDeNA戦でも先発するが、2回2/3を投げて5安打3失点で降板。これが阪神での最後の一軍登板となるとは、誰が予想できただろうか。以降は、けがや不調で思うように調子が上がらず、2023年と昨季は一軍登板なしに終わっていた。

昨オフに育成契約を結ぶも、今季は二軍で14試合の登板にとどまり、10月1日に戦力外通告を受けた。

現役続行を希望している森木。22歳と若すぎる戦力外となったが、新天地が見つかることを願うばかりだ。

